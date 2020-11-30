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نجم الأهلي: هذا سر فوز الأهلي على الزمالك في الدقائق الأخيرة

موسيماني
موسيماني
 
الإثنين، 30-11-2020 09:38 م أحمد سالم
أكد وليد صلاح الدين، نجم الأهلي الأسبق، أن موسيماني مدرب الاحمر استغل مغامرة باتشيكو خلال مباراة نهائي دوري الأبطال.


وقال وليد، لبرنامج في الاستاد، مع كريم خطاب، عبر اذاعة نجوم اف ام: كانت مجازفة كبيرة من موسيماني عدم تغيير طريقة لعبه أمام الزمالك أي "بدء اللعب من ناحية الشناوي" خاصة مع هجوم الابيض على الاهلي، ورغم ذلك تمسك بهذه الطريقة وكان واثقا من قدرة لاعبيه على تنفيذها بشكل جيد.


واسترسل: باتشيكو غامر بالضغط المستمر على الاهلي واستنفاذ مجهود لاعبيه، الامر الذي استغله مدرب الاحمر.


ويستعد الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري التي تقام مساء غدٍ الثلاثاء، في نصف نهائي بطولة ‏كأس مصر.‏
 

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