الأهلي يتمسك ببقاء 3 نجوم كبار استغنى عنهم المدير الفني

الأربعاء، 16-11-2022
05:12 م
نسمه عبد الوهاب
قال مجدي عبد الغني نجم كرة القدم المصرية السابق، إن النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب
ولجنة التخطيط بالنادي رفضوا طلب مارسيل كولر
برحيل زياد طارق ومحمد محمود ومصطفى سعد «ميسي» عن صفوف القلعة الحمراء.
وقال عبد الغني في تصريحات تليفزيونية: «رفضت لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي رحيل ثلاثي الفريق، محمد محمود وزياد طارق ومصطفى سعد ميسي خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل، وتمسكت اللجنة ببقاء اللاعبين الثلاثة».
وأضاف: «ولا يمانع مارسيل كولر
المدير الفني للأهلي، في رحيل الثلاثي، محمد محمود وزياد ومصطفى سعد ميسي بدعوى أن الفريق لا يحتاج لجهودهم خلال الموسم الجاري، ورحّب برحيل الثلاثي في يناير المقبل على سبيل الإعارة».
وتابع: «لكن لجنة التخطيط للكرة رفضت فكرة كولر
وطالبت ببقاء الثلاثي باعتبار أن اللاعبين من أصحاب القدرات الفنية العالية ولا يمكن التفريط فيهم بهذه السهولة