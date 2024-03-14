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ماذا قال محمد يوسف عن أزمة كولر وكهربا؟

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كولر وكهربا
الخميس، 14-03-2024 11:42 ص

كشف الكابتن محمد يوسف مساعد المدير الفني لاتحاد الكرة، عن رأيه في أزمة اللاعب محمود كهربا مع كولر المدير الفني للأهلي.
وقال خلال لقائه مع الأعلامي أحمد شوبير: “كهربا ماشي بخطى ثابتة مع كولر خاصة بعد دفع الغرامة، واعتقد هو رقم واحد عنده كرأس حربة”. 
وخسر الأهلي 3-4 من البنك الأهلي خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء  ،الثلاثاء، بإستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من الدوري المصري.
وسجل ثلاثية الأهلي ، موديست ورضا سليم وحسين الشحات ، فيما سجل رباعية البنك ، كريم بامبو ومحمد هلال وسعيدو سيمبوري وياو أنور.
بهذه النتيجة يتجمد رصيد الأهلي عند 17 نقطة ويحتل المركز العاشر من 8 مباريات ، فيما يرتفع رصيد البنك إلى 15 نقطة من 16 مباراة .

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