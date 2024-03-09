ملعب الأول بارك يُتوّج الأهلي بطلًا لكأس مصر 2024: ليلة تاريخية تُخلّد في ذاكرة الكرة العربية

في ليلة كروية حافلة بالإثارة والتشويق، احتضن ملعب "الأول بارك" في مدينة الرياض السعودية نهائي كأس مصر 2024، حيث تواجه قطبا الكرة المصرية الأهلي والزمالك في صراع مُحتدم على لقب البطولة. ونجح الأهلي في حسم اللقاء لصالحه بهدفين دون رد، ليتوّج باللقب للمرة 39 في تاريخه، وسط أجواء احتفالية رائعة حضرها نخبة من نجوم كرة القدم العالمية مثل رونالدو الظاهرة وتوتي وجوزيه مورينيو.



يأتي استضافة السعودية للحدث الرياضي ضمن حفلات موسم الرياض، كما أنها هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إقامة نهائي كأس مصر خارج الأراضي والملاعب المصرية.

أجواء استثنائية وحضور جماهيري غفير

لكونه نهائي كأس مصر الذي يُقام لأول مرة خارج مصر، لقد نجحت المملكة العربية السعودية في تقديم الحدث بشكل مبهر زاد من إثارة المباراة. لقد خرج نهائي كأس مصر في صورة ولا أروع أشاد بها الكثيرين من الجماهير والنقاد الرياضيين من مصر وخارجها.

شهدت المباراة حضورًا جماهيريًا غفيرًا من مصر والسعودية والدول العربية، حيث توافد عشاق الكرة من مختلف أنحاء العالم لمتابعة هذا الحدث الكروي الاستثنائي. وازدادت حماسة المباراة بحضور نجوم كرة القدم العالمية، الذين حرصوا على مؤازرة الفريقين وتشجيعهما في هذا النهائي التاريخي.

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أحداث نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك

بدأ الشوط الأول بحذر من كلا الفريقين، مع سيطرة طفيفة للأهلي على مجريات اللعب. سنحت للفريقين بعض الفرص، لكن لم ينجح أي منهما في هز شباك الآخر. لقد قدم الزمالك مباراة جيدة مع تراجع لمستوى أداء النادي الأهلي خلال الشوط الأول إذ لم ينجح الأهلي في تهديد شباك الزمالك بشكل حقيقي طوال الشوط الأول وانتهت أحداث الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

بدأ الشوط الثاني بتغيير جوهري لنادي الزمالك حيث خرج أحمد سيد زيزو والذي كان مصدر الخطورة الحقيقية على النادي الأهلي في الشوط الأول، وكان سبب التغيير هو تعرض اللاعب للإصابة حيث شارك نجم الزمالك شيكابالا بدلًا منه.

استمر الضغط الأبيض على النادي الأهلي وكانت هذه المرة التهديدات أكثر خطورة واقترب الزمالك من هز شباك مصطفى شوبير. من جانبه، أجرى مارسيل كولر بعض التغييرات من أجل إنعاش لعب الأهلي في المباراة ومحاولة السيطرة على وسط الملعب.

شارك أحمد مجدي أفشة بدلًا من عمرو السولية، وأكرم توفيق بدلًا من كريم فؤاد وعمر كمال بدلًا من بيرسي تاو. بدأ الأهلي بفضل هذه التغييرات في استعادة عافيته قليلًا وعاد لأجواء المباراة.

في الدقيقة 84، وصلت الكرة للاعب الأهلي محمد مجدي أفشة من على حدود منطقة الجزاء وأرسل عرضية قابلها إمام عاشور بتسديدة من لمسة واحدة داخل منطقة الجزاء لتسكن شباك عواد حارس مرمى الزمالك، ولكن أشار حكم الراية بالتسلل ولم تكتمل فرحة إمام عاشور، ومع مراجعة تقنية الفيديو تم تأكيد صحة الهدف ليكون الهدف الأول في عمر اللقاء لصالح النادي الأهلي.

انتهى الوقت الأصلي من عمر الشوط الثاني واحتسب الحكم 7 دقائق وقت بدل ضائع، وفي الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، قاد إمام عاشور هجمة مرتدة لصالح الأهلي من الجانب الأيسر وقام بتمرير الكرة إلى محمد مجدي أفشة الخالي من الرقابة ليسدد بشكل جيد على المرمى ويحرز الهدف الثاني للأهلي ليقتل أحلام الزمالك في العودة في اللقاء.

مع صافرة نهاية اللقاء، احتفل لاعبي الأهلي بالتتويج بلقب كأس مصر للمرة الـ 39 في التاريخ على ملعب الأول بارك في السعودية ويواصل هيمنته على لقب كأس مصر تحت قيادة المخضرم مارسيل كولر مدرب الأهلي.

إمام عاشور نجم المباراة ومصطفى شوبير يُبهر الجميع

كان إمام عاشور نجم المباراة بلا منازع، حيث سجل هدفًا وصنع آخر، وكان له دور كبير في سيطرة الأهلي على مجريات اللعب. كما أبدع الحارس مصطفى شوبير في حراسة مرمى الأهلي، وتصدى للعديد من الكرات الخطيرة من جانب الزمالك، ليحافظ على نظافة شباكه ويُساهم في فوز فريقه باللقب.

قال مارسيل كولر، مدرب الأهلي: "أنا سعيد للغاية بهذا الفوز، لقد لعبنا مباراة جيدة ونجحنا في تحقيق نتيجة إيجابية. الجدير بالذكر أن مارسيل كولر قاد الأهلي أمام الزمالك في أربعة لقاءات منذ توليه تدريب الأحمر، ولقد حقق المدرب الفوز في هذه المباريات الأربع جميعًا بلا استثناء.

أضاف محمد مجدي أفشة، لاعب الأهلي: "سعيد بتسجيل هدفين في هذه المباراة الهامة، وأشكر زملائي على مجهودهم الكبير".

بلا شك، كان نهائي كأس مصر 2024 حدثًا رياضيًا استثنائيًا سيُخلّد في ذاكرة الكرة العربية. فقد نجحت السعودية في استضافة هذا الحدث الكبير بشكل رائع، ووفرت أجواء مثالية لمتابعة هذا اللقاء التاريخي. كما أظهر نجوم الكرة المصرية مهاراتهم وقدراتهم العالية، وقدموا مباراة ممتعة حظيت بإعجاب جميع الحاضرين.