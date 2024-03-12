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مرتضى منصور يشتبك مع حارس أمن على بوابة الزمالك: انت اللي خربت النادي

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مرتضى منصور
الثلاثاء، 12-03-2024 03:32 م

وجه مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، تصريحات نارية، من أمام بوابات نادي الزمالك خلال الساعات الماضية.
وتواجد مرتضى منصور، في عزاء والد الإعلامية دينا رامز زوجة الإعلامي طارق علام، الذي أقيم أمس في مسجد الحامدية الشاذلية، بمحيط نادي الزمالك.
وخلال خروج مرتضى منصور، تحدث مع البعض أمام بوابات نادي الزمالك قائلا: "من ساعة ما المجلس ده جه والأهلي كسبهم 11\2 في مجموع المباريات، وجه حسام حسن مدرب المنتخب وضم 10 لاعبين من الأهلي ولاعب واحد من الزمالك، يبقى اتغلبوا تاني 10\1".
وتابع: "مدرب الزمالك الجديد محترم، والدليل على ذلك، رفضه لمشاركة جميع الصفقات الجديدة الفاشلة اللي المجلس جابها، وأنا بقول ده مكنش وقت ضم عبدالله السعيد، أنا مضيته وهو في عزه، وبلاش تظلموه لأنه لاعب كبير".
وعند مغادرة مرتضى منصور، اشتبك مع أحد أفراد أمن نادي الزمالك قائلا له: "حاطط رجل على رجل، وأنا اللي معينه في النادي"، ليرد فرد الأمن: "أنت خربت النادي"، ورد عليه مرتضى: "أنت عاوز تعمل ترند وأنا مش هديك الفرصة دي".
جدير بالذكر، أن مرتضى منصور، رحل عن رئاسة، نادي الزمالك، الموسم الماضي، بعد عزله من منصبه، على خلفية حبسه لمدة شهر، في قضية سب محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

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