الثلاثاء 31 يناير 2023
توقيت مصر 15:38 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

السيسي يصدر قرارًا بتعديل قانون تنظيم الأزهر

الفيديو المتسبب في حبس "بسمة حجازي" و "بسة"

بعد ظهورها بالحجاب.. هل اعتنقت نعومي كامبل الإسلام؟ (صور)

4 أجهزة في المنزل الأكثر استهلاكًا للكهرباء.. تعرف على كيفية التعامل معها

زوجي اختفى من 4 شهور.. هل اعتبره مات وأتزوج؟ (فيديو)

طارق حامد يفضح ما فعله معه مرتضى منصور ويفجر مفاجآت

فاجعة على الطريق.. تفحم أسرة من 5 أفراد داخل سيارتهم (صور)

الدولار يقفز ويتخطى الـ 30 جنيهًا رسميًا في البنوك

سر استبعاد سافيو وشادي حسين من قائمة الأهلي في كأس العالم للأندية

سماح أنور تصدم الجمهور في أحداث ظهور لها

ADS
 

سر استبعاد سافيو وشادي حسين من قائمة الأهلي في كأس العالم للأندية

189
سافيو
Native
Teads
الثلاثاء، 31-01-2023 10:37 ص

أكد الإعلامي أحمد سعيد، أن استبعاد شادي حسين مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من قائمة كأس العالم للأندية؛ تسبب في صدمة جماهيرية.

وتابع سعيد خلال وجوده ضيفًا مع أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "استبعاد سافيو وحسين وغيرهم من صفقات الصيف، يؤكد أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني غير مقتنع بتلك الصفقات".

 

وأضاف أحمد سعيد: "الصدمة ليست جماهيرية فقط، ولكن على مستوى الإدارة بعد تعاقدهم مع هؤلاء الأسماء، وسافيو استبعاده عادي لأنه لم يقدم أي شيء".

 

ويشار إلى أن كولر استقر على استبعاد محمد الضوي "كريستو" وبرونو سافيو وأيمن أشرف والحارس مصطفى مخلوف وشادي حسين من القائمة النهائية للفريق الأحمر.

 

ويواجه الأهلي فريق أوكلاند سيتي، غدا الأربعاء، في الدور التمهيدي لبطولة كأس العالم للأندية بالمغرب.

 

تغادر بعثة الأهلي المصري، برئاسة محمود الخطيب، مدينة تطوان المغربية، عصر اليوم الثلاثاء للمبيت في مدينة طنجة، استعدادا لمواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلندي، بطل أوقيانوسيا.

 

إقرأ ايضا

IMG-20230131-WA0064

طارق حامد يفضح ما فعله معه مرتضى منصور ويفجر مفاجآت

تعديل-موعد-سفر-الأهلي-إلى-المغرب-تعرف-على-السبب

نزلها الآن.. تردد 9 قنوات ناقلة لمبارايات الأهلي في كأس العالم للأندية

received_343408124557693

عودة فيريرا لتدريب الفريق.. مفاجأة في اجتماع مجلس إدارة الزمالك

أخبار متعلقة

تعديل-موعد-سفر-الأهلي-إلى-المغرب-تعرف-على-السبب

نزلها الآن.. تردد 9 قنوات ناقلة لمبارايات الأهلي في كأس العالم للأندية

IMG-20230127-WA0029-63d3c1ff64f0c

بالأسماء.. الأهلي يستبعد 7 لاعبين من المشاركة في كأس العالم للأندية

100-120958-mahmoud-elkhatib-alahly-presidential-elections_700x400

الخطيب يتخذ قرارًا مفاجئًا في الأهلي.. تفاصيل

FluF2LyWAAE-kyU-1

موعد مباراة الأهلي وأوكلاند سيتى في كأس العالم للأندية

19_2022-637897221031911517-191

مفاجأة في تشكيل الأهلي أمام سموحة اليوم

858

بنسبة 100%.. سيف زاهر يفجر مفاجأة عن كولر وكهربا