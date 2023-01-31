سر استبعاد سافيو وشادي حسين من قائمة الأهلي في كأس العالم للأندية

أكد الإعلامي أحمد سعيد، أن استبعاد شادي حسين مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من قائمة كأس العالم للأندية؛ تسبب في صدمة جماهيرية.

وتابع سعيد خلال وجوده ضيفًا مع أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "استبعاد سافيو وحسين وغيرهم من صفقات الصيف، يؤكد أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني غير مقتنع بتلك الصفقات".

وأضاف أحمد سعيد: "الصدمة ليست جماهيرية فقط، ولكن على مستوى الإدارة بعد تعاقدهم مع هؤلاء الأسماء، وسافيو استبعاده عادي لأنه لم يقدم أي شيء".

ويشار إلى أن كولر استقر على استبعاد محمد الضوي "كريستو" وبرونو سافيو وأيمن أشرف والحارس مصطفى مخلوف وشادي حسين من القائمة النهائية للفريق الأحمر.

ويواجه الأهلي فريق أوكلاند سيتي، غدا الأربعاء، في الدور التمهيدي لبطولة كأس العالم للأندية بالمغرب.

تغادر بعثة الأهلي المصري، برئاسة محمود الخطيب، مدينة تطوان المغربية، عصر اليوم الثلاثاء للمبيت في مدينة طنجة، استعدادا لمواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلندي، بطل أوقيانوسيا.