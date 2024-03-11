اتحاد الكرة يكشف تفاصيل مشكلة منتخب مصر ومحمد صلاح

الإثنين، 11-03-2024
12:43 م
كشف المدير التنفيذي لاتحاد الكرة
، وليد العطار، مشكلة منتخب مصر وليفربول
بشأن محمد صلاح
.
وقال العطار عبر قناة "أون تايم سبورت": "كان هناك تواصل مباشر بين اتحاد الكرة
وليفربول
ومحمد صلاح
، بجانب الخطابات الرسمية بين ليفربول
والاتحاد وشرحوا الحالة الطبية لمحمد صلاح
".
وأضاف: "أوضح ليفربول
أن صلاح
يحتاج للعودة للملعب بشكل تدريجي وتحت المتابعة مع الفريق الطبي للنادي والمنتخب وهذا مايحدث في المباراتين الماضيتين".
وواصل: "سيتواجد معنا محمد صلاح
في المباريات الرسمية خلال شهر 6".
وأتم وليد: "محمد صلاح
يحب التواجد مع منتخب مصر ويريد عمل شيء لبلده، وكل فوز يحققه المنتخب يعلي من شأن محمد صلاح
".