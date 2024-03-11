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اتحاد الكرة يكشف تفاصيل مشكلة منتخب مصر ومحمد صلاح

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اتحاد الكرة
الإثنين، 11-03-2024 12:43 م


كشف المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، وليد العطار، مشكلة منتخب مصر وليفربول بشأن محمد صلاح.
وقال العطار عبر قناة "أون تايم سبورت": "كان هناك تواصل مباشر بين اتحاد الكرة وليفربول ومحمد صلاح، بجانب الخطابات الرسمية بين ليفربول والاتحاد وشرحوا الحالة الطبية لمحمد صلاح".
وأضاف: "أوضح ليفربول أن صلاح يحتاج للعودة للملعب بشكل تدريجي وتحت المتابعة مع الفريق الطبي للنادي والمنتخب وهذا مايحدث في المباراتين الماضيتين".
وواصل: "سيتواجد معنا محمد صلاح في المباريات الرسمية خلال شهر 6".
وأتم وليد: "محمد صلاح يحب التواجد مع منتخب مصر ويريد عمل شيء لبلده، وكل فوز يحققه المنتخب يعلي من شأن محمد صلاح".

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