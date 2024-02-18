صلاح يبلغ ليفربول رحيله رسميًا عن النادي نهاية الموسم

الأحد، 18-02-2024
01:57 م
كشفت صحيفة "ميرور" الإنجليزية، مصير قائد منتخب مصر محمد صلاح
مع ناديه ليفربول
الإنجليزي، مشيرة إلى أنه أبلغ إدارة النادي بالرحيل في نهاية الموسم.
وأشارت الصحيفة إلى أن محمد صلاح
أبلغ إدارة ليفربول
بالرحيل عن الفريق في نهاية الموسم بنسبة 100%، وأنه اتفق بالفعل مع ناديه الجديد.
وكان صلاح قريبا من الانتقال إلى اتحاد جدة السعودي، في الانتقالات الصيفية الماضية، إلا ان إدارة النادي رفضت رحيله.
وانضم محمد صلاح
لليفربول
في 2017 من روما الإيطالي، وخاض مع الريدز 332 مباراة في مختلف البطولات، سجل خلالها 204 هدفا.