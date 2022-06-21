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شاهد.. كيروش يبلغ اتحاد الكرة بقراره بشأن العودة لتدريب المنتخب

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كيروش
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Teads
الثلاثاء، 21-06-2022 09:27 ص
كشف الإعلامي محمد شبانة، أن البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني السابق للمنتخب الوطني، رفض العودة لتدريب الوطني حيث أبلغ اللواء حلمي مشهور أمس الاثنين باعتذاره عن عدم قبول العرض المصري لعودته مر أخرى.
وتابع شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بو كس المذاع على فضائية ETC ، كيروش أكد اعتزازه  لاتحاد الكرة بالفترة التي قضاها في المنتخب، لكنه أكد رغبته في خوض تجربة جديدة، خاصة أنه لا يملك شيئا جديدا يقدمه لمنتخب مصر بعد الوصول لنهائي إفريقيا والمباراة الفاصلة من كأس العالم.
واتم شبانة، ووجه كيروش الشكر للواء مشهور وحازم إمام وبركات أعضاء المجلس على ترشيحه مرة أخرى للعمل، لكنه شدد على أهمية العمل في أجواء وبيئة مختلفة والبحث عن تحديات جديدة.


 

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