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بعد فشل عودة كيروش.. «شوبير» يكشف عن مدرب المنتخب الجديد

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شوبير
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الأحد، 26-06-2022 11:16 ص

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن التطورات الأخيرة في ملف المدير الفني الأجنبي الجديد لمنتخب مصر خلال الفترة المقبلة.
وقال شوبير في تصريحات إذاعية: "الأقرب لخلافة إيهاب جلال هو البرتغالي باولو سوزا، حيث حدث تواصل معه في الساعات الماضية".
وأضاف: "اتحاد الكرة يحاول حسم الاتفاقات المالية والتعاقدية مع باولو سوزا لقيادة الفراعنة في المرحلة القادمة".
وكان اتحاد الكرة، أعلن منتصف شهر يونيو الجاري،  توجيه الشكر لـ إيهاب جلال، المدير الفني لمنتخب مصر الأول، بعد إخفاقاته مع الفراعنة خلال قيادته ثلاث مباريات.


 

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