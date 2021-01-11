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«ابن النادي».. الأهلي يحسم جدل عودة رمضان صبحي

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«ابن النادي».. الأهلي يحسم جدل عودة رمضان صبحي

رمضان-صبحي-2
رمضان صبحي
 
الإثنين، 11-01-2021 03:03 م المصريون

بعد الأنباء التي ترددت عن إمكانية عودة رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز إلى النادي الأهلي مرة أخرى، حسم الإعلامى أحمد شوبير الجدل المثار، بنقل موقف القلعة الحمراء من هذا الأمر.
وقال شوبير عبر برنامه الإذاعى: "قصة رمضان صبحى منتهية تماما داخل النادي الأهلى ولن يعود مجددا إلى القلعة الحمراء سواء الآن أو فى المرحلة المقبلة " .
وأضاف : "مسئولو الأهلى أغلقوا صفحة رمضان صبحي بشكل نهائى ولن يعود تحت أى ظرف إلى الأهلى سواء فى الميركاتو الجارى أو فى المستقبل الأمر انتهى تماما برحيل اللاعب واختياره لبيراميدز " .
ويختتم الفريق الأحمر تدريباته اليوم إستعدادًا لمواجهة الإنتاج الحربي المقرر لها مساء غد بالدوري.
 

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