هاشتاج مسيء لـ رمضان صبحي يتصدر تويتر: اجمد كدا لسة المشوار طويل

الأحد، 10-01-2021
08:35 ص
المصريون
دشن نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج مسيء لـ رمضان صبحي لاعب بيراميدز
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وتصدر هاشتاج مسيء لصبحي عبر موقع تويتر في إطار الانتقادات التي توجهها جماهير الأهلي للاعب منذ رحيله عن الفريق.
وقال أحد المشاركين: لا بص أجمد كدة لاااااع احنا في الاول لسه المشوار طويييل.
وقال آخر: لقيت نفسك بعيد عن الاضواء ومحدش بيجيب سيرتك
وشفت فرقتنا بتاخد الثلاثيه في غيابك
فمش قادر تركز ولا تلعب مش موضوع شتيمه خالص.
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