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هاشتاج مسيء لـ رمضان صبحي يتصدر تويتر: اجمد كدا لسة المشوار طويل

رمضان صبحي
هاشتاج مسيء لـ رمضان صبحي يتصدر تويتر: اجمد كدا لسة المشوار طويل
 
الأحد، 10-01-2021 08:35 ص المصريون
دشن نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج مسيء لـ رمضان صبحي لاعب بيراميدز .

وتصدر هاشتاج مسيء لصبحي عبر موقع تويتر في إطار الانتقادات التي توجهها جماهير الأهلي للاعب منذ رحيله عن الفريق.

وقال أحد المشاركين: لا بص أجمد كدة لاااااع احنا في الاول لسه المشوار طويييل.

وقال آخر: لقيت نفسك بعيد عن الاضواء ومحدش بيجيب سيرتك وشفت فرقتنا بتاخد الثلاثيه في غيابك فمش قادر تركز ولا تلعب مش موضوع شتيمه خالص.


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