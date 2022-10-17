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إمام عاشور يطلب مساواته ماليًا بـ«زيزو»

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إمام وزيزو
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الإثنين، 17-10-2022 02:00 م
أكد الإعلامي محمد فاروق أن إمام عاشور لاعب فريق الزمالك يرغب في تعديل عقده من الناحية المالية مع الفريق الأبيض في الفترة القادمة بما يتناسب مع ما قدمه للفريق منذ التعاقد معه في المرحلة الماضية.

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :"إمام عاشور يقدم مستوى فني جيد مع الزمالك في الفترة الماضية ويشعر أن المقابل المادي الذي يحصل عليه قليل جداً بما يقدمه مع الفريق خاصة مع الفوز ببطولتي الدوري الممتاز وكأس مصر في الموسم الماضي".

وتابع:" إمام عاشور يرغب في تعديل القيمة المالية لعقده مع نادي الزمالك والمساواة مالياً بأحمد سيد زيزو لاعب الفريق الذي جدد عقده مؤخراً مع القلعة البيضاء".
 

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