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صلاح يعلق على هدفه العالمي في واتفورد اليوم

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صلاح
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السبت، 16-10-2021 05:05 م

علق النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول، على هدفه العالمي في شباك واتفورد في المباراة التي انتهت منذ قليل، بفوز ليفربول بخماسية نظيفة ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الإنجليزي.
وسجل محمد صلاح، هدفا عالميا في شباك واتفورد حيث تلاعب بـ  4 مدافعين داخل منطقة الجزاء، وسدد الكرة بطريقة رائعة على يمين الحارس في الدقيقة 54.
وقال محمد صلاح في تصريحات صحفية عقب مباراة ليفربول وواتفورد: “لا أعرف ما إذا كان الهدف أفضل من هدفي في مانشستر سيتي قبل فترة التوقف الدولي”.
وقال صلاح: “لا أعرف أيهما أفضل، هدفي أمام واتفورد، أم هدفي ضد مانشستر سيتي”.
وتابع محمد صلاح: “أعتقد أن جميع أهداف مباراة اليوم مهمة للغاية، سجل بوبي ثلاثية رائعة، وسجل ساديو هدفًا رائعًا”.
وأضاف صلاح: “أحاول فقط تقديم 100 % من مجهودي، لمساعدة الفريق، أشعر بالثقة في الوقت الحالي، وأحرز الأهداف لمساعدة الفريق في الدوري الإنجليزي”.
واختتم: "آمل أن نتمكن من الفوز بالدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، من المهم لناد مثل ليفربول أن يقاتل من أجل كل شيء."
 

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