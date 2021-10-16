صلاح يعلق على هدفه العالمي في واتفورد اليوم

السبت، 16-10-2021
05:05 م
علق
النجم المصري محمد صلاح
لاعب فريق ليفربول
، على هدفه العالمي في شباك واتفورد
في المباراة
التي انتهت منذ قليل، بفوز ليفربول
بخماسية نظيفة ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة
الدوري الإنجليزي.
وسجل
محمد صلاح
، هدفا عالميا في شباك واتفورد
حيث تلاعب بـ 4 مدافعين داخل منطقة الجزاء، وسدد الكرة بطريقة
رائعة على يمين الحارس في الدقيقة 54.
وقال
محمد صلاح
في تصريحات صحفية عقب مباراة ليفربول
وواتفورد
: “لا أعرف ما إذا كان الهدف
أفضل من هدفي في مانشستر سيتي قبل فترة التوقف الدولي”.
وقال
صلاح
: “لا أعرف أيهما أفضل، هدفي أمام واتفورد
، أم هدفي ضد مانشستر سيتي”.
وتابع
محمد صلاح
: “أعتقد أن جميع أهداف مباراة اليوم مهمة للغاية، سجل بوبي ثلاثية رائعة،
وسجل ساديو هدفًا رائعًا”.
وأضاف
صلاح
: “أحاول فقط تقديم 100 % من مجهودي، لمساعدة الفريق، أشعر بالثقة في الوقت الحالي،
وأحرز الأهداف لمساعدة الفريق في الدوري الإنجليزي”.
واختتم:
"آمل أن نتمكن من الفوز بالدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، من المهم لناد
مثل ليفربول
أن يقاتل من أجل كل شيء."