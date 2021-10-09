السبت 09 أكتوبر 2021
توقيت مصر 14:57 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

ميسي يصدم الجميع: «صلاح» لا يصلح للمنافسة على الكرة الذهبية

انقطاع الكهرباء في جميع أنحاء لبنان.. تعرف على السبب

نداء عاجل من «القوى العاملة» للمصريين المتواجدين في قطر

وفاة شاب صعقًا بالعبور أثناء سرقة كابل كهرباء

الأهلي يصرف 500 ألف جنيه مكافأة لكل لاعب

خالد الغندور يثير غضب الجميع بكشف معلومة عن عمر مرموش

وفاة منافس «بيج رامي» في مستر أولمبياد قبل ساعات من انطلاق البطولة

تقرير يكشف المبلغ الضخم الذي يتقاضاه «صلاح» مقابل كل منشور على انستجرام

«رونالدو»: كان برضاها.. المحكمة تصدر حكمها في قضية اغتصابه عارضة أزياء

عمر مرموش..وائل رياض يرد على المهاجمين بنشر وثيقة رسمية برفض المشاركة

ADS
 

ميسي يصدم الجميع: «صلاح» لا يصلح للمنافسة على الكرة الذهبية

122-195448-as-barcelona-liverpool-messi-salah_700x400
ميسي وصلاح
Native
السبت، 09-10-2021 02:06 م

كشف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب باريس سان جرمان الفرنسي، عن اللاعبين المرشحين بقوة للفوز بالكرة الذهبية هذا العام.
وقال ميسي، خلال حواره مع مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، إن هناك اثنان سيكون من السهل للغاية بالنسبة له التصويت لهما وهما نيمار دا سيلفا وكيليان مبابي، بالإضافة إلى روبرت ليفاندوفسكي الذي قدم عاما كبيرا، وكريم بنزيمة الذي كان مميزا.
وتجاهل ميسي اللاعب البرتغالي والمنتقل حديثا إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي كريستيانو رونالدو، والمصري محمد صلاح الذي يعيش أفضل فتراته مع ليفربول الإنجليزي.
ونشرت مجلة "فرانس فوتبول" القائمة المبدئية للمرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية عام 2021، والتي شهدت ظهور نجم ليفربول، محمد صلاح، والبرتغالي كريستيانو رونالد الفائز بالجائرة خمس مرات.
ومن المقرر أن تكشف المجلة الفرنسية عن الفائز بالكرة الذهبية، في 29 نوفمبر المقبل، بجانب جائزة الأفضل في فئة كرة القدم سيدات، وأفضل حارس مرمى بالعالم.
 

إقرأ ايضا

19_2020-637389174304547771-454

وفاة منافس «بيج رامي» في مستر أولمبياد قبل ساعات من انطلاق البطولة

download

عمر مرموش..وائل رياض يرد على المهاجمين بنشر وثيقة رسمية برفض المشاركة

download

مصر تفوز على ليبيا بهدف عمر مرموش وتتصدر المجموعة (فيديو)

أخبار متعلقة

download

عمر مرموش..وائل رياض يرد على المهاجمين بنشر وثيقة رسمية برفض المشاركة

1639956_0

محمد صلاح يفاجئ موسيماني بإرسال هدية له.. تعرف عليها

257891

مخالف لأشهر قواعد الكرة.. صلاح يطلب رقم خيالي لتجديد عقده مع ليفربول

19_2021-637684610924450789-445

محمد صلاح يستفز جماهير «بورتو» بتصريح يثير غضبهم

19_2021-637684202795162373-516

ليفربول يضرب بورتو بخماسية نارية.. وصلاح يسجل هدفين

1-1464209

«طوال فترة تواجدي».. تصريح مفاجئ من «كيروش» بشأن صلاح