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ميدو: ما حدث مع محمد صلاح فضيحة هذا العام

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الأربعاء، 30-10-2024 02:17 م

 

علق أحمد حسام ميدو، على جائزة أفضل لاعب في العالم، التي توج بها الإسباني رودري، لاعب فريق مانشستر سيتي، وعدم تواجد نجمنا المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي.

 

وكتب ميدو عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إكس": "عدم فوز فينيسيوس بجائزة الكرة الذهبية ليس أكبر فضيحة لهذا العام في رأيي".

 

أضاف: "عدم وجود صلاح ضمن أفضل 30 لاعبًا لهذا العام هو الفضيحة الحقيقية، ماذا يمكنه أن يفعل أكثر من ذلك؟ الكرة الذهبية أصبحت مخجلة.. تعكس بشكل حقيقي ما وصل إليه حال كرة القدم".

 

وأتم تصريحاته: "السياسة دمرت كرة القدم تحت قيادة إنفانتينو وحاشيته".

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