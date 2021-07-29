إصابة «بيبو» بكورونا قبل ساعات من لقاء الأهلي وأسوان

الخميس، 29-07-2021
04:06 م
تأكد
غياب أحمد مصطفى “ بيبو
” المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان
، عن مواجهة
الأهلى المقرر إقامتها اليوم بملعب بتروسبورت فى اللقاء المؤجل بينهما من الجولة السابعة
عشرة من منافسات الدورى الممتاز .
ويعانى
مدرب أسوان
، من الإصابة بفيروس كورونا
ويخضع إلى عزل منزلى، وعلم صدى البلد أن حالة
مدرب أسوان
الآن مستقرة وينتظر أن يخضع إلى مسحة جديدة خلال 48 ساعة من أجل تحديد موقفه
من العودة إلى تدريبات الفريق أو من عدمه بعد خوض مباراة الأهلي.
ويتواصل
بيبو
، مع جهازه المعاون فى أسوان
من أجل الاطمئنان على أحوال الفريق قبل مواجهة اليوم
الصعبة أمام الأهلى والتى يأمل خلالها الفريق الصعيدى فى تحقيق الفوز من أجل الهروب
من المنقطة الخطرة الخاصة بالهبوط إلى دورى القسم الثانى.