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إبراهيم عبدالجواد: نجم الزمالك أفضل لاعبي مصر

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إبراهيم عبدالجواد
 
الثلاثاء، 27-04-2021 12:07 م المصريون

وجه الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، الدعم لمحمود الونش لاعب نادي الزمالك، بعد إصابته في مباراة أمس بين الزمالك والبنك الأهلي.
وكتب إبراهيم عبد الجواد، قائلا: "‏الف سلامة على الونش واحد من افضل لاعبي مصر ونادي الزمالك".
وكشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن تعرض محمود حمدي الونش مدافع الفريق لكدمة في الركبة خلال مواجهة البنك الأهلي في بطولة الدوري الممتاز.
وأضاف أسامة: "محمود الونش تعرض لكدمة في الركبة وفضلنا خروجه من المباراة، واللاعب في حالة طيبة وسوف يخضع لاختبار طبي على هامش مران غد للاطمئنان عليه".
وفاز الزمالك على البنك الأهلي بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب ستاد القاهرة الدولي بالجولة 17 للدوري.
 

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