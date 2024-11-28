إبراهيم سعيد: إمام عاشور افتكر نفسه نجم الفريق

علق إبراهيم سعيد نجم الأهلي السابق علي أداء إمام عاشور عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب ابراهيم سعيد :"افتكر نفسه نجم الفريق" : إمام عاشور كان علي الدكة بيحـ ـرق في نفسه واللي حصل معاه ده صعب ".

وفي سياق اخر علّق عمرو الحديدي، نجم الأهلي السابق، عن عدم مشاركة إمام عاشور لاعب الأحمر في لقاء إستاد أبيدجانالايفواري بدوري أبطال أفريقيا.

وقال "الحديدي" في تصريحات تليفزيونية: “سعيد جدًا لعدم مشاركة إمام عاشور لأنه بعيد عن مستواه منذ فترة طويلة”.

وتابع: “أفشة أدى بشكل ممتاز ويعطي نتائج أفضل مما يقدمها إمام عاشور ”.

وحقق النادي الأهلي الفوز على ستاد أبيدجان بنتيجة 4-2، ضمن منافسات الجولة الأولي من دور المجموعات ببطولةدوري أبطال أفريقيا للموسم الجاري 2024-25.