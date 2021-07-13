إبراهيم حسن: مفاجأة من العيار الثقيل قريبًا

الثلاثاء، 13-07-2021
12:23 ص
وجه إبراهيم حسن
مدير الكرة بنادي الاتحاد السكندري الشكر
إلى جماهير
سيد البلد على دعم ومساندة النادي في كافة الألعاب الرياضية.
وأكد إبراهيم حسن
أن الاتحاد السكندري من أكبر الأندية الجماهير
ية
داخل الدوري المصري، مشيرا إلى دعمهم الكامل والمستمر لكافة الألعاب الرياضية داخل
النادي .
وأوضح إبراهيم حسن
أنه يتم تجهيزمفاجأة من العيار الثقيل
من أجل إسعاد جماهير
الاتحاد السكندري.
وتابع إبراهيم حسن
: "في القريب العاجل سيتم الإعلان
عن مفاجأة ثمينة خاصة بجمهور الاتحاد الذي يقدم الدعم والمساندة للاعبين في كافة الألعاب".
وفي سياق آخر يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد
السكندري، تدريباته اليومية على ملعب النادي استعدادا لمواجهة الزمالك المقرر لها يوم
السابع من أغسطس ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.
جاء ذلك عقب إنتهاء الراحلة السلبية التي منحها الجهاز الفني
للفريق عقب تحقيق الفوز على الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف ليستأنف تدريباته من جديد
مساء أمس “ الأحد”.