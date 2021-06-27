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صدمة.. مقتل مدرب الأهلي على يد مساعده (صورة)

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الاهلي
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الأحد، 27-06-2021 06:10 م

حالة من الصدمة داخل النادي الأهلي عقب الكشف عن مقتل مدرب السباحة على يد مساعده، بسبب خلافات بينهما.
وفي التفاصيل فقد تعرض حسام السنوسى مدرب السباحة بـ النادي الأهلى، للقتل طعنا بسكين على يد مساعده أمير عياد اليوم الأحد.
وكتب حسام السنوسي مدرب السباحة بـ النادي الأهلى قبل وفاته، على حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك”: "الحلم يتحقق عندما تكون هناك إرادة".
وحسب وسائل إعلام، فإن خلافا نشب بين أمير عياد “القاتل” وحسام السنوسى “المجنى عليه” بسبب الخلاف علي شقة سكنية قام على أثره أمير عياد بتوجيه طعنة نافذة للسنوسى ليرديه قتيلا.


 

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