أيمن يونس يمثل الزمالك في اجتماع اتحاد الكرة اليوم

الأربعاء، 30-12-2020
01:57 م
أمير سعد
تقرر حضور
أيمن يونس رئيس اللجنة التنفيذية لكرة القدم بنادي الزمالك
ممثلا عن النادي في
اجتماع اتحاد الكرة اليوم، والذي يجري مع مندوبي الأندية بمقر الاتحاد .
وتأتي هذه
الجلسة لمناقشة العديد من الملفات الخاصة بالكرة المصرية وشروط القيد والإجراءات
الاحترازية وتقنية الفيديو.
ويواصل الزمالك
تدريباته على ملعب النادي استعدادًا لمواجهة انبي بالدوري
والمقرر لها مساء السبت المقبل على ستاد بتروسبورت.
وتعقد اللجنة الثلاثية برئاسة أحمد مجاهد اجتماعا مع رؤساء الأندية لدراسة بعض
على رأسها إجراءات القيد في يناير وآخر المستجدات الخاصة بتقنية حكم الفيديو المساعد
بالإضافة إلى الاجراءات الاحترازية المتبعة بشأن فيروس كورونا المستجد.