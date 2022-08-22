تسريب صادم لـ رضا عبدالعال يؤيد اعتداء جماهير الإسماعيلي على الأهلي

الإثنين، 22-08-2022
09:01 ص
تداول نشطاء على وسائل التواصل الإجتماعي فيديو لـ رضا عبدالعال
،
نجم الكرة المصرية الأسبق، يعلق فيه على أحداث ما قبل مباراة الأهلي والإسماعيلي
في الدوري المصري الممتاز.
وقال رضا عبدالعال
من خلال الفيديو: “الدوري معمول ليه، الفرق
كلها بتروح الإسماعيلي
ة ليه الأهلي مش بيلعب في الإسماعيلي
ة”.
وتابع: “انسحبوا أفضل من الدوري طالما خايفين تروحوا تلاعبوا
المصري والإسماعيلي
وكل الماتشات في إسكندرية بس”.
وأضاف: “وكل دا والأهلي ما أخدش الدوري، أكيد جماهير الأهلي
استفزتهم فحصل كدا وضربوهم”.
واختتم: “طالما الأهلي مش عايز يروح الإسماعيلي
ميشتركش في
الدوري”.
واعتدى جماهير الإسماعيلي
على أتوبيس جماهير النادي الأهلي،
قبل انطلاق المباراة بين الفريقين، في إطار منافسات الدوري المصري.
كما حدث تحطم لـ زجاج أتوبيس جماهير النادي الأهلي، من خلال
بعض جماهير الإسماعيلي
.
وانتهت مباراة الأهلي والإسماعيلي
بالتعادل السلبي بين الفريقين،
في المباراة التي جمعت بينهما، ضمن لقاء مؤجل من الجولة ال18 من منافسات الدوري المصري
الممتاز.