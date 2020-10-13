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غزل المحلة يعود مجددًا للدوري الممتاز بعد الفوز على الأوليمبي

كرة قدم
كرة
 
الثلاثاء، 13-10-2020 06:03 م أحمد سالم
تأهل غزل المحلة للدوري الممتاز جاء بعد الفوز على الأولمبي في الجولة الأخيرة بهدفين مقابل هدف، رافعا رصيده إلى 47 نقطة بفارق نقطتين عن فاركو.

كريسبو تقدم أولا للفريق السكندري، ومن ثم سجل محمد سامي المُلقب بـ "فان دايك" هدف التعادل للمحلة.

وسجل محمود صلاح -المُعار من الإسماعيلي- هدف الفوز للمحلة والذي أعلن العودة للدوري الممتاز.
غزل المحلة حقق 14 انتصارا و5 تعادلات و3 هزائم جاءت أمام دكرنس والمنصورة وأبو قير للأسمدة.
كما حقق الفريق 5 انتصارات متتالية منذ استئناف النشاط الرياضي ليضمن بطاقة التأهل.

وحافظ محمد البشبيشي حارس مرمى السماوي على نظافة شباكه في 14 مباراة.
 

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