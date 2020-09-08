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مدرب رمضان صبحي: اللاعب كان بيفكر في الماديات

رمضان صبحي
رمضان
الثلاثاء، 08-09-2020 07:40 م أحمد سالم
قال الكابتن أحمد يونس، مدرب الناشئين بالنادي الأهلي، إنه قام بتدريب رمضان صبحى لاعب الأهلى السابق وبيراميدز الحالي، لمدة عامين.

وأضاف مدرب الناشئين بالنادى الأهلي، خلال حواره على قناة الحدث اليوم، أن رمضان هدفه الأساسي منذ الصغر هو الاحتراف خارج البلاد، وقصة الانتماء لـ الأهلى و أى فريق آخر ليس موجودة فى رمضان صبحي.

ولفت أحمد يونس إلى أنه كان يقوم بتوصيل رمضان من النادي لأقرب مكان لـ بيته وكان يتحدث معه، موضحًا " رمضان كان بيفكر فى المادة و الاحتراف خارج البلاد".

وأشار إلى أن النادي الأهلى يقوم بعمل تاريخ لأي لاعب، أو لأى شخص يدخل النادي مؤكدًا أن رمضان قرر الانتقال لـ بيراميدز، مفكرًا فى المادة وليس التاريخ.

وأوضح أن النادي الأهلي لديه جماهير كبيرة، ولكن نادي بيراميزا، لا يوجد لديه جمهور.  8‏/9‏/2020

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