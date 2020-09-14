مدافع سوبر على رادار الأهلى

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الإثنين، 14-09-2020 02:21 م محمد عبد الحارس

كشفت تقارير صحفية مغربية أن النادي الأهلي أقترب من حسم صفقة بدر بانون مدافع الرجاء الرياضي الصيف الجارى.
وفقًا لموقع "هسبورت" المغربي أن إدارتا الفريقين الأهلي المصري والمغربي قد اتفقا على جميع التفاصيل المالية الخاصة بالصفقة
وأكدت الموقع ذاته أن المفاوضات بين الطرفين تتم منذ فترة في سرية تامة، خاصة وأن الفريقين معا يخوضان آخر مباريات الدوريين المغربي والمصري ويحضران لمباريات الدور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
ويعد بانون أحد أبرز اللاعبين الذين في البطولة المغربية خلال السنوات الأخيرة، حيث قاد الرجاء للتتويج بأكثر من لقب، كما حمل شارة قيادة المنتخب المغربي للاعبين المحليين في النسخة الأخيرة من مسابقة "الكاف" التي توجه بها المنتخب المغربي بالدار البيضاء.

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