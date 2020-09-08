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بعد رمضان صبحي... نجم الزمالك مفاجأة بيراميدز المقبلة

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أرشيفية
 
الثلاثاء، 08-09-2020 02:32 م متابعات - الدويني فولي
أكد أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، أن نادي بيراميدز يتفاوض مع محمد إبراهيم لاعب وسط فريق مصر المقاصة.


وقال عبر برنامجه "ملعب الصقر" المذاع على راديو مصر: "محمد إبراهيم بيلعب في مكان عبدالله السعيد وإبراهيم عادل كمان بيلعب في نفس المركز".


وأوضح:" الأهلي أيضا في مفاوضات مع محمد إبراهيم، وطلب منه مسئولو القلعة الحمراء، التوقيع على ورقة رغبة من أجل الانضمام للفريق، خاصة في ظل منافسة بيراميدز على ضمه".



وأضاف:" بيراميدز يفاوض أيضا كريم طارق جناح فريق طلائع الجيش والمعار من بتروجت، وهو نفس مركز رمضان صبحي".


وتابع: " كما فتح مسئولي بيراميدز باب المفاوضات مع يوسف أوباما ابن الزمالك، ومعروض عليه، واللاعب قد يرحل عن الزمالك وينتقل في الموسم المقبل، خاصة أن عقده يتبقى فيه موسم واحد".


وأردف:" بيراميدز لن يستطيع أحد منافسته على الصفقات في ظل العروض المالية الكبيرة التي يقدمها".

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