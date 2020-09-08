بعد رمضان صبحي... نجم الزمالك مفاجأة بيراميدز المقبلة

الثلاثاء، 08-09-2020
02:32 م
متابعات - الدويني فولي
أكد أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، أن نادي بيراميدز
يتفاوض مع محمد إبراهيم لاعب وسط فريق مصر المقاصة.
وقال عبر برنامجه "ملعب الصقر" المذاع على راديو مصر: "محمد إبراهيم بيلعب في مكان عبدالله السعيد وإبراهيم عادل كمان بيلعب في نفس المركز".
وأوضح:" الأهلي أيضا في مفاوضات مع محمد إبراهيم، وطلب منه مسئولو القلعة الحمراء، التوقيع على ورقة رغبة من أجل الانضمام للفريق، خاصة في ظل منافسة بيراميدز
على ضمه".
وأضاف:" بيراميدز
يفاوض أيضا كريم طارق جناح فريق طلائع الجيش والمعار من بتروجت، وهو نفس مركز رمضان صبحي".
وتابع: " كما فتح مسئولي بيراميدز
باب المفاوضات مع يوسف أوباما ابن الزمالك، ومعروض عليه، واللاعب قد يرحل عن الزمالك وينتقل في الموسم المقبل، خاصة أن عقده يتبقى فيه موسم واحد".
وأردف:" بيراميدز
لن يستطيع أحد منافسته على الصفقات في ظل العروض المالية الكبيرة التي يقدمها".