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شوبير يهاجم رمضان صبحي: أنت رايح بيراميدز عشان الفلوس واسمع نصيحتي عشان متندمش

شوبير
شوبير يهاجم رمضان صبحي: أنت رايح بيراميدز عشان الفلوس
 
الثلاثاء، 08-09-2020 05:34 ص أحمد عادل شعبان
وجه الإعلامي أحمد شوبير رسالة قاسية إلى رمضان صبحي - لاعب الأهلي السابق المنتقل إلى بيراميدز - بعد تصريحاته بشأنه انتقاله إلى هناك لحصد البطولات واحتراما لعقلية إدارته.

وقال شوبير في برنامجه المذاع على قناة "أون تايم سبورت": لا أحد يستطيع أن يصادر على حقك في الرحيل إلى أي ناد ده مستقبلك وإنت اللي بتقرر يمشي إزاي، ولكن دي نصيحة مني ليك يارمضان ماتخسرش أي جمهور الفترة الجاية خصوصا إن عندك في بيراميدز مش هتلاقي جمهور يساندك، وحوارك في إنك رايح علشان تحقق بطولات مش منطقي لإنك كنت في النادي الأهلي.

وأضاف: فإنت رايح علشان الفلوس والأمر مادي بحت، وده كلام عادي مايزعلش فيتقال عادي من غير كسوف مادام بتتكلم في إحتراف يبقى نكمل للآخر إحتراف، فالأمر إحتراف وإنتهى وسبحان الله في نفس توقيت التقديم طاهر صفقة الأهلي الجديدة سجل هدف عالمي.

وأردف: دي خطوة إنت شايفها صح خلاص إتصرف على هذا الأساس مطلوب منك إنك تكون إضافة لفريقك وللمنتخب ومطلوب منك جهد كبير الفترة الجاية في مشوارك بكرة القدم.

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