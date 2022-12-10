السبت 10 ديسمبر 2022
توقيت مصر 10:18 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

أبو بكر: العلاقة الجنسية بين الزوجين مفتوحة على البحري ما عدا أمر واحد

القبض على الفنانة ستيفاني صليبا لعلاقة مشبوهة مع حاكم المصرف المركزي

مُسن سعودي يظهر مع امرأة مصرية في بث مباشر.. ما حدث صادم (فيديو)

«أنت في قطر»..مشهور عماني يفاجئ مشجع أرجنتيني أثناء مغادرة الدوحة لنفاد أمواله

كهربا يعرض دفع غرامته بالتقسيط.. ومرتضى منصور يشترط هذا الأمر الصادم

رقم خيالي.. عمرو أديب يفجر مفاجأة عن سعر الدولار بعد 5 أيام (فيديو)

بالصور.. يتزوج من شقيقتين توأم في حفل زفاف واحد

فيديو مروع.. لحظة سقوط الفنانة ثراء جبيل من الدور الثاني خلال تصوير مسلسل «آخر دور»

أول رد مصري على منع الكويت دخول العمالة المصرية: «بكره تتكشف كل الأمور»

الدولار يصل إلى 36 جنيهًا في السوق السوداء وتوقعات بتعويم ثالث خلال أيام

ADS
 

«أنت في قطر»..مشهور عماني يفاجئ مشجع أرجنتيني أثناء مغادرة الدوحة لنفاد أمواله

Capture
مشجع وعماني
Native
Teads
السبت، 10-12-2022 09:15 ص



فاجأ صانع المحتوي العماني، أحمد النوفلي، الشهير بـ "أحمد باتو"، مشجعا أرجنتينيا كان يستعد لمغادرة قطر بسبب نفاد أمواله.

ووثق مقطع فيديو، أحد الصحفيين الأرجنتينيين وهو يجري لقاء مع أحد مواطنيه، الذي كان يستعد لمغادرة دولة قطر، التي تستضيف حاليا نهائيات كأس العالم.
وقال المشجع أنه سيعود إلى بلاده بعد نفاد أمواله، ما يعني أنه لن يكون قادرا على الإقامة في الفنادق والأماكن المخصصة لإقامة المشجعين.
وتدخل صانع المحتوي العماني،"أحمد باتو" في الحوار بين المراسل والمشجع، وقال له: "أنت في قطر.. لا تغادر، الأرجنتين ستفوز باللقب، يجب أن تغادر مع الكأس.. ابق هنا حبيبي، سأستضيفك في منزلي".
وأظهر الفيديو فرحة المشجع الأرجنتيني وأمسك بالشاب العماني وأخذا يرقصان ويهتفان للمنتخب الأرجنتيني.
وبعدها قام الشاب العماني بحمل حقيبة المشجع الأرجنتيني وقال له "هيا إلى منزلي"، وبالفعل لحق به المشجع وسط أجواء من الفرحة والبهجة.
 

إقرأ ايضا

Capture

كهربا يعرض دفع غرامته بالتقسيط.. ومرتضى منصور يشترط هذا الأمر الصادم

unnamed

مباريات اليوم الخميس في الدوري والقنوات الناقلة

مارسيل-كولر-e1667297291967-750x470

بطلب من كولر.. رحيل نجم الأهلي عن القلعة الحمراء

أخبار متعلقة

638dca214c59b733b02aabbb

الكشف عن اللاعب المحرض الأساسي لتكميم أفواه منتخب ألمانيا

download

بشرى من «بي إن سبورتس».. إذاعة مباراة هامة على القناة المفتوحة

o_t_0_333_brazil-1

مباريات اليوم في كأس العالم والقنوات الناقلة

638cfdb2423604254963228d

تعليق غير متوقع من شيخ قطري على ظهور ملكة جمال كرواتيا عارية في المدرجات

1966121_0

مباريات اليوم في كأس العالم.. الموعد والقنوات الناقلة

Capture

فيديو صادم.. لاعب أوروغواي يكسر شاشة الفار اعتراضًا على عدم احتساب ركلة جزاء له