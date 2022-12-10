«أنت في قطر»..مشهور عماني يفاجئ مشجع أرجنتيني أثناء مغادرة الدوحة لنفاد أمواله

السبت، 10-12-2022
09:15 ص
فاجأ صانع المحتوي
العمان
ي، أحمد النوفلي، الشهير بـ "أحمد باتو"، مشجعا أرجنتينيا كان يستعد
لمغادرة قطر
بسبب نفاد أمواله.
ووثق مقطع فيديو،
أحد الصحفيين الأرجنتينيين وهو يجري لقاء مع أحد مواطنيه، الذي كان يستعد لمغادرة دولة
قطر
، التي تستضيف حاليا نهائيات كأس العالم.
وقال المشجع أنه
سيعود إلى بلاده بعد نفاد أمواله، ما يعني أنه لن يكون قادرا على الإقامة في الفنادق
والأماكن المخصصة لإقامة المشجعين.
وتدخل صانع المحتوي
العمان
ي،"أحمد باتو" في الحوار بين المراسل والمشجع، وقال له: "أنت
في قطر
.. لا تغادر، الأرجنتين ستفوز باللقب، يجب أن تغادر مع الكأس.. ابق هنا حبيبي،
سأستضيفك في منزلي".
وأظهر الفيديو
فرحة المشجع الأرجنتيني وأمسك بالشاب العمان
ي وأخذا يرقصان ويهتفان للمنتخب الأرجنتيني.
وبعدها قام الشاب
العمان
ي بحمل حقيبة المشجع الأرجنتيني وقال له "هيا إلى منزلي"، وبالفعل
لحق به المشجع وسط أجواء من الفرحة والبهجة.