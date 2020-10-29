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أسماء حكام مباريات اليوم بالدوري الممتاز

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أسماء حكام مباريات اليوم بالدوري الممتاز

ارشيف
ارشيف
 
الخميس، 29-10-2020 11:26 ص محمد عبد الحارس
أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد، أسماء حكام مباراتي اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة لمسابقة الدوري الممتاز كالآتى: - ويدير لقاء أسوان والاتحاد الحكم طارق مجدي وحسن يوسف ومحمد مجدي، ومحمد ناصر حكما رابعا، ومحمد الصباحي حكما للفيديو ويعاونه مصطفى الشهدي.
بينما يدير لقاء الإنتاج الحربي ومصر للمقاصة، الحكم سعيد حمزة، ويعاونه حمدي عباس وأحمد عبدالعزيز، ومحمد فاروق حكما رابعا، وسيد شعبان حكما للفيديو ويعاونه عاطف حسين.
 

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