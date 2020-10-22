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"أسوان" يختار "الشيشينى" لتدريب الفريق بالموسم الجديد

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رشيف
 
الخميس، 22-10-2020 10:50 ص محمد عبد الحارس

تولى سامى الشيشينى، تدريب فريق أسوان، بعدما أسندت له من قبل مجلس إدارة النادى برئاسة اللواء أحمد سليمان استعدادا للموسم الجديد2020/2021.
وأكد مجلس الإدارة، أن المفاوضات مع المدير الفنى الجديد تلاقت فيها رغبة النادى والمواصفات التى وضعتها لجنة الكرة وطموحات المدير الفنى.
من جانبه عبر"الشيشينى" عن تقديره لاسم نادى أسوان الكبير وسعادته بثقة مجلس إدارة النادى، واعدا ببذل قصارى جهده ليكون على مستوى المسئولية وتحقيق طموحات النادى في إسعاد جماهيره.
جدير بالذكر أن مجلس الإدارة قرر خلال اجتماعه مساء أمس توجيه الشكر للمدير الفني السابق أحمد كشرى، على الرغم من نجاحه فى البقاء   بالدورى الممتاز الموسم المقبل.
 

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