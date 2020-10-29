الخميس 29 أكتوبر 2020
توقيت مصر 10:21 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

وفاة قيادي عسكري بارز في الجيش الإيراني بفيروس كورونا‎‎

الأهلى يجرى "رابيد تيست" قبل مواجهة "الجيش"

الصين تسجل قفزة قياسية في إصابات كورونا اليومية

أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

كارثة.. إندلاع حريق كبير في أبها بالسعودية

حقيقة إنتشار فيروس كورونا بين لاعبي نادي النصر السعودي

عبير الأنصاري تشيد بتنظيم مهرجان الجونة في دورته الرابعه

اعتراض صاروخ باليستي قبل استهداف السعودية

نشطاء التواصل الإجتماعي يكثفون الدعاء للشيخ عائض القرني

أحمد مرتضى منصور يفاجئ الجميع بتعليق غير متوقع

ADS
 

أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

ارشيف
ارشيف
 
الخميس، 29-10-2020 09:44 ص محمد عبد الحارس
تقام اليوم عدد من المباريات المهمة ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لمسابقة الدورى الأوروبى "يوروباليج".
الدوري الأوروبي
كاراباج أجدام ضد فياريال 7:55 على قناة beIN SPORT HD 3
ميلان ضد سبارتا براج 7:55 على قناة beIN SPORT HD 1
ليل ضد سيلتيك 7:55 على قناة beIN SPORT HD 6
أيك أثينا ضد ليستر سيتى 7:55 على قناة beIN SPORT HD 4
زوريا لوهانسك ضد سبورتنج براجا 7:55 على قناة beIN SPORT HD 9
جينت ضد هوفنهايم 7:55 على قناة beIN SPORT HD 5
سرفينا زفيردا ضد سلوفان ليبيريتش 7:55 على قناة beIN SPORT HD 8
لاسك لينز ضد لودوجوريتس رازجراد 7:55 على قناة beIN SPORT HD 11
رويال أنتويرب ضد توتنهام هوتسبير 7:55 على قناة beIN SPORT HD 2
سيسكا موسكو ضد دينامو زغرب 7:55 على قناة beIN SPORT HD 7
فينورد روتردام ضد وولفسبيرجر 7:55 على قناة beIN SPORT HD 10
روما ضد سيسكا موسكو 10:00 على قناة beIN SPORT HD 4
كلوج ضد يونج بويز 10:00 على قناة beIN SPORT HD 13
آرسنال ضد دوندالك 10:00 على قناة beIN SPORT HD 1
مولده ضد رابيد فيينا 10:00 على قناة beIN SPORT HD 1
سلافيا براغ ضد باير ليفركوزن 10:00 على قناة beIN SPORT HD 5
أومونيا نيقوسيا ضد إيندهوفن 10:00 على قناة beIN SPORT HD 8
غرناطة ضد باوك سالونيكا 10:00 على قناة beIN SPORT HD 7
ريال سوسيداد ضد نابولى 10:00 على قناة beIN SPORT HD 3
ألكمار ضد ريجيكا 10:00 بنفيكا ضد ستاندرد لييج 10:00 على قناة beIN SPORT HD 6 جلاسجو رينجرز ضد ليج بوزنان 10:00 على قناة beIN SPORT HD 2
الدوري السعودي
الباطن ضد الرائد 4:50 على قناة السعودية الرياضية
القادسية ضد التعاون 6:50 على قناة السعودية الرياضية
الدوري الإماراتي
الجزيرة ضد اتحاد كلباء 4:15 على قناة أبو ظبى الرياضية
الظفرة ضد الفجيرة 4:15 على قناة أبو ظبى الرياضية
الوصل ضد النصر 7:00 على قناة أبو ظبى الرياضية
الدوري المصري
أسوان ضد الاتحاد السكندرى 5:30 على قناة أون تايم سبورت
الإنتاج الحربى ضد مصر المقاصة 8:00 على قناة أون تايم سبورت.
 

إقرأ ايضا

ارشيف

الأهلى يجرى "رابيد تيست" قبل مواجهة "الجيش"

مرتضى منصور

مرتضى منصور: استلمت نادي الزمالك وخزينته بها 600 جنيه فقط

رمضان صبحي

كريم سعيد يكشف سر "شنطة الملايين" التي أفقدت رمضان صبحي صوابه

أخبار متعلقة

received_274852420412001

"أسوان" يختار "الشيشينى" لتدريب الفريق بالموسم الجديد

received_383575719435289

أسوان يوجه الشكر لـ "كشرى"

ارشيف

"صلاح" يقود تشكيل ليفربول المتوقع أمام إيفرتون

ارشيف

أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

كرة قدم

غزل المحلة يعود مجددًا للدوري الممتاز بعد الفوز على الأوليمبي

حسن غندور

جمال الغندور: الفيديو طبق العدالة في الدوري