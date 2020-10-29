أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

الخميس، 29-10-2020
09:44 ص
محمد عبد الحارس
تقام اليوم عدد من المباريات المهمة ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لمسابقة الدورى الأوروبى "يوروباليج".
الدوري
الأوروبي
كاراباج أجدام ضد فياريال 7:55 على قناة beIN SPORT HD 3
ميلان ضد سبارتا براج 7:55 على قناة beIN SPORT HD 1
ليل ضد سيلتيك 7:55 على قناة beIN SPORT HD 6
أيك أثينا ضد ليستر سيتى 7:55 على قناة beIN SPORT HD 4
زوريا لوهانسك ضد سبورتنج براجا 7:55 على قناة beIN SPORT HD 9
جينت ضد هوفنهايم 7:55 على قناة beIN SPORT HD 5
سرفينا زفيردا ضد سلوفان ليبيريتش 7:55 على قناة beIN SPORT HD 8
لاسك لينز ضد لودوجوريتس رازجراد 7:55 على قناة beIN SPORT HD 11
رويال أنتويرب ضد توتنهام هوتسبير 7:55 على قناة beIN SPORT HD 2
سيسكا موسكو ضد دينامو زغرب 7:55 على قناة beIN SPORT HD 7
فينورد روتردام ضد وولفسبيرجر 7:55 على قناة beIN SPORT HD 10
روما ضد سيسكا موسكو 10:00 على قناة beIN SPORT HD 4
كلوج ضد يونج بويز 10:00 على قناة beIN SPORT HD 13
آرسنال ضد دوندالك 10:00 على قناة beIN SPORT HD 1
مولده ضد رابيد فيينا 10:00 على قناة beIN SPORT HD 1
سلافيا براغ ضد باير ليفركوزن 10:00 على قناة beIN SPORT HD 5
أومونيا نيقوسيا ضد إيندهوفن 10:00 على قناة beIN SPORT HD 8
غرناطة ضد باوك سالونيكا 10:00 على قناة beIN SPORT HD 7
ريال سوسيداد ضد نابولى 10:00 على قناة beIN SPORT HD 3
ألكمار ضد ريجيكا 10:00
بنفيكا ضد ستاندرد لييج 10:00 على قناة beIN SPORT HD 6
جلاسجو رينجرز ضد ليج بوزنان 10:00 على قناة beIN SPORT HD 2
الدوري السعودي
الباطن ضد الرائد 4:50 على قناة السعودي
ة الرياضية
القادسية ضد التعاون 6:50 على قناة السعودي
ة الرياضية
الدوري
الإماراتي
الجزيرة ضد اتحاد كلباء 4:15 على قناة أبو ظبى الرياضية
الظفرة ضد الفجيرة 4:15 على قناة أبو ظبى الرياضية
الوصل ضد النصر 7:00 على قناة أبو ظبى الرياضية
الدوري
المصري
أسوان
ضد الاتحاد
السكندرى 5:30 على قناة أون تايم سبورت
الإنتاج الحربى ضد مصر المقاصة 8:00 على قناة أون تايم سبورت.