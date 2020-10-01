أسماء حكام مباريات اليوم بالدورى

أعلنت لجنة الحكام طاقم تحكيم مباراة الزمالك والمصري، المقرر لها اليوم الخميس، في إطار منافسات الجولة الـ31 من عمر منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأسندت اللجنة المباراة للحكم الدولي أمين عمر، ويعاونه حكم مساعد أول: يوسف البساطي، حكم مساعد ثاني: محمود رضا، حكم رابع: محمد عمارة، حكم الفيديو: محمود دسوقي، مساعد حكم الفيديو: أحمد عبد الله.

فيما أسندت اللجنة، مباراة الجونة وطنطا، إلى الحكم الدولي محمد معروف، ويعاونه حكم مساعد أول: أحمد ساهر، حكم مساعد ثاني: كريم يونس، حكم رابع: سيد محمد أحمد، حكم الفيديو: مصطفى مدحت، مساعد حكم الفيديو: محمد الجلاوي.