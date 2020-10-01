الخميس 01 أكتوبر 2020
توقيت مصر 11:55 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

رسالة مفاجئة من رغد صدام حسين في عزاء الشيخ صباح الأحمد

انطلاق المؤسس عثمان الأربعاء القادم ومعركة ضارية بجبال الألب ( صور)

أسماء حكام مباريات اليوم بالدورى

بعد فضيحة ديزل جيت.. استثمارات بالمليارات لـ "فولكس فاجن"

"باتشيكو" يضع بصمته على تشكيل الزمالك أمام المصرى

بشرى سارة.. السعودية تفتح باب إصدار التأشيرات الجديدة للعمالة المصرية

هكذا نعى الأهلي السعودي الشيخ صباح الأحمد قبل لقاء النصر

من المقصود .. تركي الحمد: لكل نهاية بداية

"السيسى" يصل الكويت لتقديم واجب العزاء

تهديد من فيسبوك لأشرف السعد.. والأخير: السيسي أهم منكم هايطردوني يعني من الجنة

أسماء حكام مباريات اليوم بالدورى

حكم
حكم
 
الخميس، 01-10-2020 11:01 ص محمد عبد الحارس

أعلنت لجنة الحكام طاقم تحكيم مباراة الزمالك والمصري، المقرر لها اليوم الخميس، في إطار منافسات الجولة الـ31 من عمر منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.
وأسندت اللجنة المباراة للحكم الدولي أمين عمر، ويعاونه حكم مساعد أول: يوسف البساطي، حكم مساعد ثاني: محمود رضا، حكم رابع: محمد عمارة، حكم الفيديو: محمود دسوقي، مساعد حكم الفيديو: أحمد عبد الله.
فيما أسندت اللجنة، مباراة الجونة وطنطا، إلى الحكم الدولي محمد معروف، ويعاونه حكم مساعد أول: أحمد ساهر، حكم مساعد ثاني: كريم يونس، حكم رابع: سيد محمد أحمد، حكم الفيديو: مصطفى مدحت، مساعد حكم الفيديو: محمد الجلاوي.

 

إقرأ ايضا

202009271226342634

نيولوك جديد للزمالك أمام المصرى بقيادة "باتشيكو"

هكذا نعى الأهلي السعودي الشيخ صباح الأحمد قبل لقاء النصر

هكذا نعى الأهلي السعودي الشيخ صباح الأحمد قبل لقاء النصر

الأهلي-شعار

اجتماع طارئ بالأهلي.. بعد رحيل فايلر

أخبار متعلقة

حكم

أسماء حكام مباريات اليوم بالدوري

حكم

أسماء حكام مباريات اليوم بالدوري

حكم

أسماء حكام مباريات اليوم بالدورى

حكم

أسماء حكام مباريات اليوم بالدوري

حكم

بالأسماء.. حكام مباريات اليوم بالدوري

حكم

بالأسماء.. حكام مباريات اليوم بالدوري