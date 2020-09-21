أسماء حكام مباريات اليوم بالدورى

أعلنت لجنة الحكام،
حكام مباريات الدورى المصرى الممتاز، فى إطار منافسات الجولة الثامنة والعشرين كالتالى..
إنبي والاسماعيلي
محمد يوسف "حكم ساحة"
هشام الدسوقي "مساعد أول"
أسامة السيد "مساعد ثان"
يحيي فضل "حكم رابع"
نادر قمر الدولة "حكم فيديو"
مصطفى عثمان"مساعد حكم فيديو"
سموحة والمصري
محمد عادل"حكم ساحة"
أحمد عبد الغني"مساعد أول"
عدي عيد"مساعد ثان"
جمال الجندي"حكم رابع"
محمد عباس قابيل"حكم فيديو"
محمود وفا"مساعد حكم فيديو"
طلائع الجيش ووادي دجلة
أمين عمر"حكم ساحة"
أحمد حسام"مساعد أول"
أحمد بكر"مساعد ثان"
كريم الدمرداش"حكم رابع"
محمد أبو خاطر"حكم فيديو"
حسني سلطان"مساعد حكم فيديو"
بيراميدز وحرس الحدود
محمود البنا"حكم ساحة"
محمد محمود لطفي"مساعد أول"
أحمد أبو العزايم"مساعد ثان"
عمرو عبد الفتاح"حكم رابع"
حسام عزب"حكم فيديو"
صبري إبراهيم"مساعد حكم فيديو"