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رسالة مؤثرة من فتحي للخطيب بعد رحيله عن الأهلي

الخطيب وفتحي
الخطيب وفتحي
 
الثلاثاء، 10-11-2020 12:50 م متابعات- أمينة عبد العال
وجه لاعب النادي الأهلي أحمد فتحي ، المنتقل حديثا لصفوف بيراميدز رسالة لرئيس النادي الأهلي محمود الخطيب .
و قال فتحي في مداخلة هاتفية علي قناة " أون تايم سبورت " :" أحب محمود الخطيب جدا، ويعلم مدى قوة العلاقة بيني وبينه، بشكره على الفترة اللي فاتت وهو يعلم مدى حبي له وأعلم أيضًا مدى حبه لي، مضيفا بتمناله التوفيق وإن شاء الله ربنا يكرمنا ببطولة دوري أبطال إفريقيا، لكي تحسب له، بعد تعبه مع الفريق، وتكون تكريما له على ما قدمه، ونحن قادرون على التتويج بالبطولة".
و أضاف :" كان هناك آلام في ظهري قبل مباراة الوداد، وفي مباراة بيراميدز كان يؤلمني للغاية، لدرجة أنني لم أستطع الحركة، سألني طبيب الفريق هل ستشارك في المباراة؟ فقلت نعم إن شاء الله ، شاركت في المباراة وكان ظهري يؤلمني جدا، فسألني محمود الخطيب عن أحوالي الصحية والتعب الذي ألاقيه في ظهري، ونصحني بالذهاب للطبيب وألا أتحامل على نفسي".
 

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