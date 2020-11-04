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الأهلي يستغني عن جيرالدو و يستبدله بهذا اللاعب

جيرالدو
جيرالدو
 
الأربعاء، 04-11-2020 11:02 ص متابعات- أمينة عبد العال
قيد مسئولو النادي الأهلي المغربي بدر بانون في قائمة الموسم الجديد علي حساب الأنجولي جيرالدو الذي تلقي عرضا مؤخرا من أحد الأندية البرازيلية وتم الموافقة عليه  وتوضع حاليا الرتوش الأخيرة لإنهاء الصفقة بشكل رسمي .
و اضطر الأهلي للاستغناء عن أحد لاعبيه الأجانب لكي يتمكن من قيد " بانون " خاصة أن الفريق يملك في قائمته 5 لاعبين أجانب وهو العدد الأقصى المسموح به علي مستوي اللاعبين الأجانب وهم التونسي علي معلول و الأنجولي جيرالدو و السنغالي اليو بادجي و المالي اليو ديانج و النيجيري جونيو أجاي .
و قام   بانون بالتوقيع  للأهلي لمدة 4 سنوات في الوقت الذي حصل الرجاء المغربي على 2 مليون دولار للاستغناء عن الدولي المغربي للأهلي، وسيكون بانون إضافة قوية لدفاع الأهلي خاصة وانه يمتلك خبرات كبيرة وهو في سن 27 عام حاليا حيث ولد اللاعب في 30 سبتمبر 1993 ويمتاز بالقوة الجسمانية ويصل طوله إلى 193 سم.
 جدير بالذكر أن بانون انضم للمنتخب المغربي منذ 2017 وشارك في 7 مباريات دولية وسجل هدف كما تواجد بقائمة أسود الأطلسي في كأس العالم 2018 مع المدرب هيرفي رينارد، ويرتدى القميص رقم 13 مع الرجاء و5 مع منتخب المغرب، يمتلك بانون خبرة قارية وشارك في 7 مباريات بدوري الأبطال وسجل 3 أهداف كما لعب 24 مباراة في الكونفدرالية وسجل 3 أهداف أيضًا وتوج بالكونفدرالية في 2018 والسوبر الأفريقي أيضا، ومحليا توج بالدوري في 2013 والكأس مرتين 2012 و2017.
 

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