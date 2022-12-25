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الكشف عن ممول صفقة انتقال رونالدو إلى نادي النصر السعودي

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رونالدو
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الأحد، 25-12-2022 10:23 ص

كشفت مصادر عن الجهة التي ستمول انضمام اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو لنادي النصر السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

 

وذكرت مصادر- حسب وسائل إعلام سعودية- أن النصر قدم لرونالدو عرضا لتوقيع عقد مع الفريق لمدة موسمين ونصف الموسم، بلغت قيمته 200 مليون يورو للموسم الواحد، أي 500 مليون يورو خلال فترة عقده، مع النصر السعودي، بما في ذلك الراتب وعقود الإعلانات، بحسب صحيفة "عكاظ".

 

وقالت المصادر إن إدارة النصر برئاسة مسلي آل معمر توصلت إلى اتفاق مع رونالدو، ووكيل أعماله خورخي مينديز، حول المقابل المادي وكافة بنود الصفقة، ويتبقى فقط إنهاء الإجراءات النهائية، ثم الإعلان الرسمي، ويحتمل أن يتم مطلع الأسبوع القادم.

 

وأوضحت أن صفقة النصر الضخمة سيتم تمويلها بواسطة إحدى الشركات الراعية لنادي النصر، بعقد استراتيجي متكامل، يمتد 3 أعوام، حتى عام 2025.

 

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