صدمة في الزمالك.. «أبوجبل» يوقع لنادي النصر السعودي مقابل هذا المبلغ

الأربعاء، 02-03-2022
09:21 ص
أكد الإعلامي محمد شبانة مقدم برنامج "بوكس تو بوكس": أن البرنامج
حصل على معلومات حصرية فيما يتعلق بعقد محمد أبو جبل حارس مرمى الزمالك
مع النصر
السعودي بعد ما أنهى اتفاقه مع الأخير ووقع على العقود".
وتابع: "جاء انضمام أبو جبل للنصر لمدة موسمين على أن يتقاضى 7 ملايين
ريال في الموسم الواحد، كما أن العقد لم يتضمن أي شروط جزائية بين الطرفين ولا يحق
لأي طرف فسخه خلال مدة التعاقد تحت أي ظرف".
وواصل: "أبو جبل عقده يتضمن بعض الامتيازات وعلى رأسها الحصول على
مليون ريال حال التتويج ببطولة الدوري السعودي ومليوني ريال حال التتويج ببطولة
دوري أبطال آسيا".
وأكمل: "المفاجأة الأكبر أن توقيع أبو جبل للوكيل السعودي نواف المهدي
جاء باعتبار الأخير وسيطاً في الصفقة وبمثابة ضمان حقه في الصفقة والحصول على
عمولته بعدما وقع أبو جبل بشكل نهائي.