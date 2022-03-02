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صدمة في الزمالك.. «أبوجبل» يوقع لنادي النصر السعودي مقابل هذا المبلغ

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ابوجبل
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الأربعاء، 02-03-2022 09:21 ص

أكد الإعلامي محمد شبانة مقدم برنامج "بوكس تو بوكس": أن البرنامج حصل على معلومات حصرية فيما يتعلق بعقد محمد أبو جبل حارس مرمى الزمالك مع النصر السعودي بعد ما أنهى اتفاقه مع الأخير ووقع على العقود".
وتابع: "جاء انضمام أبو جبل للنصر لمدة موسمين على أن يتقاضى 7 ملايين ريال في الموسم الواحد، كما أن العقد لم يتضمن أي شروط جزائية بين الطرفين ولا يحق لأي طرف فسخه خلال مدة التعاقد تحت أي ظرف".
وواصل: "أبو جبل عقده يتضمن بعض الامتيازات وعلى رأسها الحصول على مليون ريال حال التتويج ببطولة الدوري السعودي ومليوني ريال حال التتويج ببطولة دوري أبطال آسيا".
وأكمل: "المفاجأة الأكبر أن توقيع أبو جبل للوكيل السعودي نواف المهدي جاء باعتبار الأخير وسيطاً في الصفقة وبمثابة ضمان حقه في الصفقة والحصول على عمولته بعدما وقع أبو جبل بشكل نهائي.
 

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