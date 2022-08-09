أبرزهم عمرو السولية.. 3 لاعبين أساسيين في الأهلي يطلبون الرحيل

الثلاثاء، 09-08-2022
09:03 ص
في الوقت الذي يجمع فيه النادي الأهلي شتاته من أجل تكوين فريق قوي يستعيد
المنافسة على البطولات المحلية والإفريقية الموسم المقبل، تؤرق الفريق في الوقت
الحالي مطالب بعض اللاعبين بالرحيل ومنهم من حسم أمره بالفعل.
ولا شك أن النادي الأهلي ينتظر انتهاء الموسم للتخلص من بعض اللاعبين سواء
بالبيع أو الإعارة، لكن لاعبين من القوام الأساسي للفريق تراودهم أفكار الرحيل
ويبحثون عن عروض خارجية.
كشف الإعلامي محمد فاروق نجم النادي الأهلي السابق عن رغبة محمد هاني ظهير
أيمن المارد الأحمر في البحث عن عرض احتراف خارجي تمهيداً للرحيل عن القلعة
الحمراء في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.
وقال فاروق خلال برنامجه "البريمو" عبر قناة "TeN" أن محمد هاني
كلف وكيله بالاتفاق مع إدارة النادي الأهلي بالبحث عن عرض رسمي في الخليج سواء في
الدوري القطري أو السعودي أو الإماراتي تمهيداً لعرضه على الإدارة والرحيل في
الميركاتو الصيفي بسبب هجوم الجماهير عليه بسبب تراجع مستواه الفني، بالإضافة إلى
رغبته في البحث عن فريق جديد بعيدًا عن الأهلي ولو على سبيل الإعارة لمدة موسم.
عمرو السولية
.. وتأمين مستقبله
المفاجأة الصادمة للجماهير الأهلاوية، اقتراب لاعب خط الوسط المخضرم عمرو
السولية من الرحيل عن الفريق حيث يدرس الأهلي وفقًا لطلب اللاعب عروض احتراف
خليجية.
وقال الإعلامي عمر ربيع ياسين، ياسين خلال برنامج ديربي، على إذاعة القاهرة
الكبرى 102.2 FM إن عمرو
السولية لديه عروض من الدوريات الخليجية للحصول على خدماته بنظام الإعارة.
وتابع عمر ربيع ياسين: "السولية عند تجديد عقده حصل على وعد من
الإدارة الحمراء، بإمكانية خروجه على سبيل الإعارة لأي من الأندية الخليجية من أجل
تأمين مستقبله"
ويعتبر عمرو السولية
واحد من الأعمدة الرئيسية للفريق والذين يعتمد عليهم
الأهلي بشكل كبير في ظل عدم تواجد بديل له.
بدر بانون.. إلى قطر
رحل بدر بانون لاعب النادي الأهلي الملقب بالسلطان، إلى قطر القطري رسميًا
بعد موافقة النادي الأهلي على طلبه الرحيل.
وكشف بانون عن أسباب رحيله حيث قال
في تصريحات تلفزيونية إنه أبلغ توفيق وسيد عبد الحفيظ بعد إصابته بكورونا، أنه لم
بعد يستطيع أن يقدم ما يقدمه أي لاعب أجنبي، ومن مصلحة النادي الأهلي أن يجلبوا
أجنبيًا غيره، وأن يفتحوا باب المفاوضات مع قطر القطري، والأمور سارت بشكل جيد،
وتفهموا الموضوع.
وأضاف: "أي كلمة أقولها في حق جماهير الأهلي لن تكفي، من أول يوم وهم
مساندين لي، والحمد لله كنت على قدر المسؤولية، ومن وقت وصول عرض الأهلي لي، كنت
أعلم أنني سأنضم وأحصد بطولات، وكان حلمي منذ الصغر أن أحصد لقب إفريقيا مع
الرجاء، ولم يحدث نصيب".