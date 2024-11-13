مفاجأة في السعر بالسوق السوداء.. سعر الدولار اليوم رسمياً مقابل الجنيه

واصل سعر الدولار اليوم في مصر تراجعه مقابل الجنيه المصري، الأربعاء 13 نوفمبر بقيمة لا تذكر في أغلب البنوك والصرافات العاملة بالسوق المصري.

وقال الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، محمد الإتربي، إن البنوك المصرية لا تضع قيوداً على تدبير الدولار اللازم لاستيراد السلع غير الأساسية.

وأكد الأتربي، على أن التحركات الحالية لسعر الصرف طبيعية وتحكمها آليات العرض والطلب.

وصرح، بأن سعر الصرف الحالي هو السعر العادل للجنيه المصري، وفي حالة المتغيرات سيكون هناك صعوداً وهبوطاً لسعر الصرف، مشيراً إلى أن ذلك يتأثر بالتدفقات الواردة من العملة الأجنبية.

وسجلت أصول البنوك المصرية نحو 18.7 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضي.

سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء

سجل متوسط سعر الدولار في البنوك نحو 49.13 جنيه للشراء، و49.32 جنيه للبيع.

سعر الدولار بالسوق السوداء

جاء سعر الدولار في السوق السوداء عند 49.50 جنيه للشراء، و50.50 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

في البنك المركزي المصري، تحدد سعر الدولار عند مستوى 49.15 جنيه للشراء، و49.29 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري مستوى 49.15 جنيه للشراء، و49.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار في بنك مصر مستوى 49.15 جنيه للشراء، و49.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي

بلغ سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي نحو 49.17 جنيه للشراء، و49.27 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العقاري العربي

ناهز سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي نحو 49.15 جنيه للشراء، و49.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

وصل سعر الدولار في المصرف العربي الدولي إلى 49.15 جنيه للشراء، و49.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

تحدد سعر الدولار في بنك قناة السويس عند مستوى 49.18 جنيه للشراء، و49.28 جنيه للبيع.

أعلى سعر للدولار

سجل أعلى سعر للدولار في البنوك المصرية نحو 49.23 جنيه للشراء، و49.32 جنيه للبيع، داخل مصرف أبوظبي الإسلامي.