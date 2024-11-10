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بعد تخفيض سعر الفائدة.. مفاجأة في سعر الدولار اليوم

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بعد تخفيض سعر الفائدة.. مفاجأة في سعر الدولار اليوم

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الأحد، 10-11-2024 02:17 م

 

شهد سعر الدولار اليوم في أول يوم عمل بعد الإجازة الأسبوعية، حالة من الاستقرار النسبي بعد ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، في 10 بنوك بختام تعاملات الخميس، جاء ذلك بعد قرار البنك الفيدرالي الأمريكي، الخميس، بتخفيض سعر الفائدة 25 نقطة أساس للمرة الثانية على التوالي إلى نطاق ما بين 4.5% و4.75%.

سعر الدولار اليوم في البنوك

ووفقًا لآخر تحديث لـ سعر الدولار الرسمي أمام الجنيه، لأسعار الصرف المعلنة على المواقع الإلكترونية للبنوك المصرية، جاءت الأسعار كالتالي:

 

البنك الأهلي: 49.22 جنيه للشراء، و49.32 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش للشراء والبيع.

 

بنك مصر: 49.21 جنيه للشراء، و49.31 جنيه للبيع، بزيادة 6 قروش للشراء والبيع.

 

بنك القاهرة: 49.21 جنيه للشراء، و49.31 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.

 

البنك التجاري الدولي: 49.25 جنيه للشراء، و49.35 جنيه للبيع، بزيادة 8 قروش للشراء والبيع.

 

بنك البركة: 49.22 جنيه للشراء، و49.32 جنيه للبيع، بزيادة 8 قروش للشراء والبيع.

 

بنك قناة السويس: 49.27 جنيه للشراء، و49.37 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش للشراء والبيع.

 

بنك كريدي أجريكول: 49.27 جنيه للشراء، و49.37 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش للشراء والبيع.

 

بنك الإسكندرية: 49.25 جنيه للشراء، و49.35 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش للشراء والبيع.

 

بنك التعمير والإسكان: 49.25 جنيه للشراء، و49.35 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.

 

مصرف أبوظبي الإسلامي: 49.28 جنيه للشراء، و49.37 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش للشراء والبيع.

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