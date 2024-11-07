يقترب من رقم قياسي.. قفزة جديدة في سعر الدولار رسمياً

شهد سعر الدولار اليوم الخميس 7 نوفمبر 2024، ارتفاعًا جديداً، ووفقًا لآخر تحديث لـ سعر الدولار الرسمي أمام الجنيه، لأسعار الصرف المعلنة على المواقع الإلكترونية للبنوك المصرية، والتي جاءت الأسعار كالتالي:

سعر الدولار اليوم في البنوك

البنك الأهلي: 49.15 جنيه للشراء، و49.25 جنيه للبيع، بزيادة 8 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 49.15 جنيه للشراء، و49.25 جنيه للبيع، بزيادة 8 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 49.16 جنيه للشراء، و49.26 جنيه للبيع، بزيادة 8 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 49.17 جنيه للشراء، و49.27 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش للشراء والبيع.

بنك البركة: 49.15 جنيه للشراء، و 49.25 جنيه للبيع، بزيادة 8 قروش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 49.2 جنيه للشراء، و 49.3 جنيه للبيع، بزيادة 10 قروش للشراء والبيع.

بنك كريدي اجريكول: 49.2 جنيه للشراء ، و 49.3 جنيه للبيع، بزيادة 11 قرشًا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 49.18 جنيه للشراء، و 49.28 جنيه للبيع، بزيادة 8 قروش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 49.2 جنيه للشراء، و 49.3 جنيه للبيع، بزيادة 10 قروش للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 49.21 جنيه للشراء ، و49.3 جنيه للبيع، بزيادة 10 قروش للشراء والبيع.

تصنيف مصر الائتمانى:

رفعت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتمانى تصنيف مصر الائتمانى طويل الأجل الخاص بالعملة الأجنبية من B- إلى B مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وتوقعت وكالة «فيتش» ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصرى إلى 5.3% في العام المالى المقبل 2025- 2026 مقابل 4% في العام المالى الحالى 2024- 2025 ونسبة 2.4% خلال العام المالى الماضى.

سعر اليورو اليوم

اليورو: 52.67 جنيه للشراء، 52.79 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

الجنيه الإسترليني: 63.27 جنيه للشراء، 63.40 جنيه للبيع.

سعر الـ100 ين يابانى:

100 ين يابانى: 31.89 جنيه للشراء، 31.96 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي:

الريال السعودى: 13.09 جنيه للشراء، و13.11 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي

الدينار الكويتي يسجل: 160.44 جنيه للشراء، 160.55 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

الدرهم الإماراتي يسجل: 13.38 جنيه للشراء، و13.41 جنيه للبيع.