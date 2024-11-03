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بعد زيارة مديرة صندوق النقد.. مفاجأة في سعر الدولار اليوم

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الأحد، 03-11-2024 02:45 م

 

ارتفع سعر الدولار اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري، في أول أيام التعامل خلال الأسبوع وسط ترقب لنتائج زيارة مديرة صندوق النقد الدولي لمصر.

ووصلت كريستالينا غورغييفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، إلى القاهرة على رأس وفد رفيع المستوى من المؤسسة الدولية، بهدف الاطلاع على مؤشرات الاقتصاد المصري وطبيعة الوضع الاقتصادي في ظل المتغيرات الإقليمية والعالمية التي أثرت على الاقتصاد المحلي.

 

وبحسب مصادر مطلعة، من المقرر أن تعقد غورغييفا عدة لقاءات مع كبار المسؤولين الحكوميين وأعضاء المجموعة الوزارية الاقتصادية.

 

وستتناول هذه اللقاءات جميع ملفات العمل الاقتصادي، بالإضافة إلى مناقشة مستجدات الأوضاع الاقتصادية وسبل تعزيز التعاون بين صندوق النقد الدولي والحكومة المصرية في إطار البرنامج الحالي الذي تبلغ قيمته 8 مليارات دولار.

 

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

في البنك المركزي المصري، تحدد سعر الدولار عند مستوى 48.89 جنيه للشراء، و49.03 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

 

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري مستوى 48.88 جنيه للشراء، و48.98 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار في بنك مصر مستوى 48.88 جنيه للشراء، و48.98 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي

بلغ سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي نحو 48.90 جنيه للشراء، و49 جنيها للبيع.

 

سعر الدولار في البنك العقاري العربي

ناهز سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي نحو 48.69 جنيه للشراء، و48.79 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

وصل سعر الدولار في المصرف العربي الدولي إلى 48.88 جنيه للشراء، و48.98 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك قناة السويس

 

تحدد سعر الدولار في بنك قناة السويس عند مستوى 48.93 جنيه للشراء، و49.03 جنيه للبيع.

 

أعلى سعر للدولار

سجل أعلى سعر للدولار في البنوك المصرية نحو 48.95 جنيه للشراء، و49.05 جنيه للبيع، داخل البنك الأهلي المتحد.

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