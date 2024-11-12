بعد بيع البنك المركزي أذون خزانة برقم كبير.. الدولار يسجل هذا الرقم رسمياً

سجل سعر الدولار اليوم في مصر تراجعا مقابل الجنيه بعد قفزة متفاوتة على مدار الأيام الماضية.

وباع البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية، أمس الإثنين، أذون خزانة مقومة بالدولار لأجل عام بقيمة 1.574 مليار دولار. وانخفض متوسط العائد المرجح على أذون الخزانة المقبولة بمقدار 0.651% عن العطاء الأخير في يونيو، ليصل إلى 4.498%.

يأتي الطرح الجديد لسداد قيمة أذون دولارية مُستحقة، اليوم الثلاثاء، بقيمة 1.612 مليار دولار، بمتوسط سعر فائدة 5.149%، والتي أُصدرت في 14 نوفمبرالماضى.

سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 12 نوفمبر 2024

سجل متوسط سعر الدولار في البنوك نحو 49.14 جنيه للشراء، و49.32 جنيه للبيع.

سعر الدولار بالسوق السوداء

جاء سعر الدولار في السوق السوداء عند 49.50 جنيه للشراء، و50.50 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

في البنك المركزي المصري، تحدد سعر الدولار عند مستوى 49.15 جنيه للشراء، و49.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري مستوى 49.14 جنيه للشراء، و49.24 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار في بنك مصر مستوى 49.14 جنيه للشراء، و49.24 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي

بلغ سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي نحو 49.16 جنيه للشراء، و49.26 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العقاري العربي

ناهز سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي نحو 49.14 جنيه للشراء، و49.24 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

وصل سعر الدولار في المصرف العربي الدولي إلى 49.14 جنيه للشراء، و49.24 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

تحدد سعر الدولار في بنك قناة السويس عند مستوى 49.18 جنيه للشراء، و49.28 جنيه للبيع.

أعلى سعر للدولار

سجل أعلى سعر للدولار في البنوك المصرية نحو 49.23 جنيه للشراء، و49.32 جنيه للبيع، داخل مصرف أبوظبي الإسلامي.