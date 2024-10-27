بعد ارتفاع مفاجئ.. سعر الدولار اليوم في البنوك







سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 27 أكتوبر 2024 استقرارًا في بداية التعاملات في أول يوم عمل للبنوك بعد انتهاء العطلة الأسبوعية، وبعد آخر ارتفاع سجله سعر الدولار الأسبوع الماضي، وفيما يلي أسعار الدولار، وفقًا لآخر المستويات المعلنة.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 27 أكتوبر 2024 في بنك قناة السويس استقر نحو 48.75 جنيه للشراء، 48.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك المصرف المتحد

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك المصرف المتحد، الأحد 27 أكتوبر 2024، سجل نحو 48.73 جنيه للشراء، و48.83 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي، اليوم الأحد 27 أكتوبر 2024، استقر عند 48.73 جنيه للشراء، 48.83 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر، الأحد 27 أكتوبر 2024 عند: 48.73 جنيه للشراء، و48.83 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي، اليوم الأحد 27 أكتوبر 2024، نحو 48.73 للشراء، و48.83 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية اليوم الأحد 27 أكتوبر 2024 نحو: 48.73 جنيه للشراء، ونحو 48.83 للبيع.