كيف تستغل وقت فراغك في جمع المال من الانترنت

الإثنين، 12-06-2023
05:53 م
مما لا شك فيه أن الوقت هو اهم شئ في الحياة وأغلى ممتلكاتك ،عليك استغلاله بالشكل الصحيح الذي يعود عليك بفائدة ، و العمل على تطوير ذاتك وكسب الخبرات التي تحسن من حياتك الشخصية والاجتماعية والنفسية والمادية . ومن طرق الاستغلال السليمة للوقت هو جمع المال في وقت فراغك سواء كانت لديك وظيفة وعمل دائم او متفرغ ، سنطرح في موضوعنا بعض طرق استغلال وقت الفراغ في جمع المال من الانترنت
العمل كخبير في مواقع الانترنت
انتشرت في الاوان الاخيرة الكثير من طلبات الاستشارة في الكثير من المجالات ،فإذا كنت من ذوي الخبرة في مجالك ،سواء كنت محامي او طبيب او صاحب موقع يمكنك العمل كخبير في مواقع الانترنت او العمل فى مجال التداول عليك بالاستشارة AvaPartner
لانه من افضل مواقع للاستشارات التداول
- ابحث عن موقع يحتاج لخبراء مثل موقع ساعدني
- اطرح خبراتك ومجالك او تخصصك
العمل كمحلل شخصية على الانترنت
ظهرت تلك الوظيفة في الفترة الأخيرة على مواقع الأعمال الحرة ، اذا كنت صاحب علم ومهارات شخصية وعلى معرفة جيدة بعلم النفس والذكاء الاجتماعي يمكنك البدء في تلك الوظيفة وتحليل شخصياتهم واكتشاف ما بداخل تلك الشخصيات يوجد الكثير من المواقع التي تطلب افراد للعمل في ذلك المجال بمقابل مادي جيد
- يتم محاسبتك في ذلك العمل بالدقيقة
- عليك ان تكون متمكن وقارئ جيد
- يجب أن تكون لبق في الحديث وتوضيح المعلومة
تقديم الخدمات للشركات
تحتاج الشركات لأفراد يعملون في مجال خدمة العملاء وهو قسم اساسي في اي شركة ،وتطلب الشركات الكثير من الموظفين في ذلك المجال
- يجب ان تكون متحدث جيد وتستطيع الرد على الاستفسارات
- يتم تحويل المكالمات على الهاتف الشخصي لك
- ويتم محاسبتك بمرتب جيد
الكتابة والترجمة على الانترنت
يوجد المئات من المواقع التي تحتاج لذوي الخبرة في مجال كتابة المقالات والمترجمين . فإذا كنت من ذوي الخبرة في مجال كتابة المقالات او من اصحاب اللغة سوف تحصل على فرصة جيدة في ذلك العمل الحر
- تعلم مهارة الكتابة والتنسيق المناسب في كتابتك
- يمكنك وضع لنفسك سعر عندما تثبت كفائتك في الكتابة ونشر المقالات ا
- حسن من نفسك دائما وطور من اسلوبك واقرأ عن (السيو) فهنا يكمن السر في مجال كتابة المقالات
استثمار الاموال في سوق التداول
لقد سمعت الكثير عن التداول و سوق الاستثمار
، وتظهر لك الكثير من الاعلانات على منصات والشركات التي تقدم الخدمات الخاصة بالتداول وهناك الكثير من الشركات التي تملك تراخيص رسمية دولية و التداول يا عزيز هو شراء عملة معينة او سهم او منتج بسعر معين وانتظار التغيرات الحادثة له على أمل زيادة سعره وبيعه والحصول على فروق الأسعار. ولكن من أين نبدأ ؟
- التعلم ومعرفة كيفية التداول ، تعلم التحليل الأساسي والفني
- اختيار المنصة المضمونة للتداول ، ابجث عن منصة معتمدة في الجهات المعنية لذلك
- تجنب النصابين و المحتالين بالعلم الصحيح
- معرفة خطورة التداول والفهم الجيد له
بنوك الصور الفوتوغرافية
كل منا يحب الصور والتصوير ولكن عشاق الصور باحترافية من يستطيعون الحصول على تلك الوظيفة ، يمكنك بيع الصور المحترفة على مواقع مثل فوتوليا وادوبي ستوك ، تعتبر تلك المواقع كوسيط في بيع الصور
- تحتاج لانشاء حساب على تلك المواقع ونشر تلك الصور
- لتعلم أن تلك المواقع تفحص تلك الصور للتحقق من جودتها
- انتظر حتى يختار المستخدمون شراء صورك
- تحصل المواقع على نسبة مئوية مقابل بيع الصور
مختبر تطبيقات جديدة البرمجة
لما لا تحصل على ذلك العمل بما انك تستخدم هاتفك طوال اليوم والتناقش مع مطورين التطبيق وتقديم المساعدة مقابل مبلغ من المال يطلب الكثير من مطورين البرامج خبير في تجربة التطبيقات ابحث عنهم في موقع مثل "اب نانا" وهي اداة اختبار هواتف ذكية سوف تحصل على المال عن طريقة
اعطاء دروس تعليمية على الانترنت
انتشر مبدأ التعلم على الانترنت في كل المجالات فاذا كنت معلم او من محبين التدريس ولديك الخبرة الجيدة ، ابدا في تدريس المادة العلمية التي لديك على الانترنت عليك استغلال وقت فراغك في جمع المال من الانترنت
- تستطيع أن تقدم دروس علمية بحتة
- دروس في الطبخ وصناعة الطعام
- دروس في الموسيقى والغناء
- دروس في تصميم مواقع الويب
ابحث عن المنصة المناسبة للعمل بها ونشر خبراتك وعملك ، سوف تحتاج تلك المنصات تقديم ما يثبت خبرتك ، وملا نموذج تطرحه عليك
قدمنا لكم بعض المواضيع التي تساعدك علي كيفية استغلال وقت فراغك في جمع المال على الانترنت لا تتوقف عند ذلك المقال يا عزيزي القارئ نقدم لك الفكرة وعليك البحث والعمل نتمنى لك التوفيق والاستفادة الدائمة