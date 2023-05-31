رحلة المبتدئين إلى عالم البيتكوين والعملات البديلة

الأربعاء، 31-05-2023
05:25 م
حظيت العملات الرقمية بانتباه واهتمام العالم بشكل كبير في السنوات
الأخيرة، خاصة لدى المستثمرين، المتحمّسين للتكنولوجيا، والفضوليين المهتمين. ومن
بين التشكيلة الواسعة من العملات الرقمية، كانت البيتكوين (Bitcoin)،
التي يُختصر اسمها بـ BTC، تقف شامخة بوصفها العملة الرقمية الرائدة
والأكثر شهرة. ومع تطور السوق، برزت العملات البديلة المسماة "ألتكوين"
(Altcoin)، وقدّمت فرصاً مثيرة للاهتمام للمستثمرين، كما
قدّمت لمفاهيم جديدة في مجال العملات الرقمية. تشمل بعض العملات البديلة الشهيرة
إيثريوم (Ethereum)، لايتكوين (Litecoin)، دوجكوين (Dogecoin) والكثير غيرها. وبالنسبة للمبتدئين في مجال العملات الرقمية، فإن
تقديم المفاهيم الأساسية للبيتكوين والعملات البديلة انطلاقاً من مفهوم سعر البيتكوين بالنسبة بالدولار
وسعر العملات
الأخرى يعتبر أمراً محورياً.
(Photo from Pixabay.com
)
تأثير
سعر البيتكوين على سوق العملات الرقمية
يعتبر سعر البيتكوين مؤشراً أساسياً في سوق العملات الرقمية، وغالباً
ما يُستدلّ به على الحالة العامة والأداء الذي يشهده مجال هذه العملات. ويحدَّد
سعر البيتكوين انطلاقاً من عوامل عدة، تشمل حركة العرض والطلب، مَيل السوق،
التطورات التنظيمية، والتأثيرات الاقتصادية العامة. وبالنسبة للمبتدئ، فإن فهم سعر
البيتكوين وتحرّكاته هو أمر حيوي للخوض في مجال العملات الرقمية بشكل فعّال.
عندما يتحرّك سعر البيتكوين بأي اتجاه، فإنه يميل إلى التأثير على غيره
من أسعار العملات الرقمية الأخرى. فالارتفاع في سعر البيتكوين يشير إلى ميل تصاعدي
في السوق، فتتزايد حركة الشراء وتأخذ أسعار باقي العملات الاتجاه نفسه. وعلى
العكس، فإن هبوطاً في سعر البيتكوين غالباً ما يخلق ميلاً إلى الانكماش في السوق،
فتشهد حركة بيع أعلى، وبالتالي تتّجه الأسعار إلى الهبوط.
نشأة
البيتكوين وارتقاؤها
ظهرت البيتكوين في العام 2009 عن طريق جهة غير معروفة على وجه التحديد
تسمى "ساتوتشي ناكاموتو"، وأعلنت ولادة ما يسمّى بالعملات الرقمية
اللامركزية. تعمل هذه العملات عن طريق تكنولوجيا تسمى "بلوكشين
" (Blockchain)، ومعناها بالعربية
"سلسلة الكُتل". تضمن هذه التكنولوجيا الشفافية، الأمان والثبات. وقد
حظيَت البيتكوين بشعبية كبيرة نظراً لقدرتها على منافسة الأنظمة المالية
التقليدية، وعلى توفير تحويلات مالية سريعة عابرة للحدود ومنخفضة الكلفة. ساهمت
هذه الميزات في خلق موجة من الاهتمام من قبل الجهات والأشخاص الذين تبنّوا
واستثمروا في البيتكوين.
استكشاف
عالم العملات البديلة
في الوقت الذي حافظت البيتكوين على قوتها المسيطرة، ظهرت العملات
الرقمية الأخرى كبديل واعد وإضافة مبتكرة إلى نظام العملات الرقمية. تشمل العملات
البديلة نطاقاً واسعاً من العملات الرقمية، ولكلّ منها ميزات فريدة، طرق وحالات
استخدام مختلفة، وقيمة مفترضة. حظيَت مجموعة كبيرة من العملات البديلة على
الاهتمام بفضل تقدّمها التكنولوجي واحتمالات تبنّيها بشكل أكبر مستقبلاً، وفتحت
الباب واسعاً على احتمالات لا تحصى، فسمحت للمستثمرين بتنويع محفظتهم من العملات
المختلفة، والاستفادة من المفاهيم والتقنيات المبتكرة التي تدعم هذه الأصول
الرقمية. ومن خلال فهم الصفات المميزة وإمكانيات العملات البديلة، يمكن الغوص في
بحرها بثقة واستكشاف المستقبل الواعد الذي ينتظرها.
الاستثمار
طويل الأمد في العملات الرقمية
للمبتدئين الذين يغامرون في عالم العملات الرقمية، فإن فهم مجال
الاستثمار فيها أمر حاسم. من المهم جداً مقاربة موضوع الاستثمار مع استراتيجية
واضحة وتقييم المخاطر المحتملة عن طريق البحث. فالتنويع في العملات الرقمية
المختارة بعناية، يمكن أن يحدّ من الأخطار ويعزز العائدات المحتملة. لكن يبقى عامل
هام جداً تجدر ملاحظته وهو أن سوق العملات الرقمية شديد التقلّب
، لهذا فإن
التنبّه للمخاطر المحتملة أمر بالغ الأهمية.
أثبتت العملات الرقمية قدرتها على النمو وعلى أن تصبح من الأصول
الجذابة للمستثمرين الذين يبحثون عن فرص خارج إطار الأسواق التقليدية. إن الدخول
في استراتيجيات استثمار طويلة الأجل في العملات الرقمية يعني الاستحواذ على أصول
رقمية لفترات تمتدّ حتى سنوات تترافق مع الثقة بجدواها طويلة الأمد وقدرتها على
الازدهار. إن تبنّي منظور طويل الأجل في سوق العملات الرقمية المتسارع قد يكون
مفيداً. ففي حين أن تقلّبات الأسعار على المدى القصير تثير الحماس والاهتمام، إلا
أنه من المهم التركيز على التكنولوجيا الأساسية، اتجاهات تبنّي هذه العملات،
وإمكانيات العملات الرقمية بشكل عام. إن الالتزام بمبدأ الاستثمار على المدى
الطويل يسمح للمستثمرين بتجنّب اتخاذ القرارات المتهورة المبنية على التقلبات
السريعة وقصيرة الأجل. وعلى الرغم من وجود مخاطر، فإن نهجاً مدروساً ومتنوعاً،
يستند إلى بحث شامل ورؤية طويلة الأجل، يمكن أن يساعد المستثمرين على استكشاف
إمكانات السوق الرقمية المتطورة، وتحقيق الأرباح على المدى البعيد.