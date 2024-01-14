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صدمة السوق السوداء.. كم سجل سعر الدولار اليوم بسبب التضخم؟

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صدمة السوق السوداء.. كم سجل سعر الدولار اليوم بسبب التضخم؟

الأحد، 14-01-2024 01:52 م


استقر سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 14 يناير، وسط توقعات باستمرار تراجع معدلات التضخم.

قال محمد عبدالمجيد الخبير الاقتصادي في بنك بي إن بي باريبا إن معدل التضخم المعلنة في ديسمبر في مصر متوافقة مع التوقعات السابقة عند مستوي 33.7%.

وتوقع عبد المجيدأن يواصل التضخم التباطؤ خلال الربع الأول بالرغم من رفع أسعار الكهرباء مؤخرا، مؤكداً أن تراجع التضخم لا يعني عدم استمرار البنك المركزي في التشديد النقدي
وقال إن هناك مجموعة من الشواهد تؤكد اتجاه البنك المركزي المصري لرفع أسعار الفائدة بين 2 إلى 3% خلال الربع الأول، منها طرح شهادات بعائد 27% لدي البنوك الحكومية ما يعني توجه البنك المركزي المصري لرفع سعر الفائدة، خلافا لرفع أسعار الفائدة على منتجت أخري إلى 24%.
وصل سعر صرف الدولار اليوم في السوق السوداء إلى مستويات تتراوح ما بين 53 و54 جنيهاً، بعد أن بلغ أمس نحو 55 جنيهاً، وفقاً لبعض المتعاملين وهو ما أصاب السوق السوداء بالصدمة.
وحقق سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه بالبنوك المصرية مستوى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة
سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع في بنك القاهرة.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي
ثبت سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) عند 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم في بنك مصر
ناهز سعر الدولار اليوم في بنك مصر مستوى 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية
في بنك الإسكندرية، قُدر سعر شراء الدولار اليوم مقابل الجنيه بقيمة 30.85 جنيه، بينما بلغ سعره للبيع 30.95 جنيه.

سعر الدولار في بنك CIB
حافظ سعر الدولار اليوم في مصر في البنك التجاري الدولي على أسعاره السابقة عند 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك أبوظبي الإسلامي
ثبت سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في بنك أبوظبي الإسلامي عند 30.9 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في شركات الصرافة
وصل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في شركات الصرافة إلى مستوى 30.75 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

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