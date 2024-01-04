رغم ثباته بالبنوك.. مفاجأة في سعر الدولار اليوم بالسوق السوداء

الخميس، 04-01-2024
01:12 م
حافظ سعر الدولار
اليوم في مصر على استقراره خلال تعاملات اليوم في البنوك والصرافات.
واستقر سعر الدولار
في السوق السوداء، مع بوادر انفراجة في مفاوضات صندوق النقد الدولي بشأن المراجعة الأولي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
وقال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط بصندوق النقد الدولي إن التنسيق مع الحكومة المصري لإجراء المراجعة الأولى يتم حاليًا، مؤكدًا على ضرورة معالجة فجوة سعر الصرف بين السوقين الرسمي والموازي.
ويستقر سعر الصرف رسمياً في كافة البنوك دون 31 جنيهاً، بينما يصل سعر الدولار
في السوق السوداء إلى 52.50 جنيه، بفارق نحو 22 جنيها لصالح السوق السوداء.
وأضاف أزعور في تصريحات تليفزيونية أن الصندوق يأمل في إجراء المراجعة قريباً جداُ مع تمكن الاقتصاد المصري من الحفاظ على مستويات نموه، رغم تعرضه لأزمات وصدمات خارجية.
وتابع أن قيمة القرض البالغ 3 مليارات دولار سيتم تحديدها وفقاً لحاجات البلاد في العام الجديد 2023.
سعر الدولار
في مصر
ثبت سعر الدولار
في البنك المركزي المصري عند 30.82 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.
السوق السوداء للدولار
واستقر سعر الدولار
في السوق السوداء لمستويات تتراوح ما بين 52 جنيها و52.50 جنيه.
سعر الدولار
اليوم في البنوك المصرية
وفي البنوك العاملة في السوق المصرية سجل سعر الدولار
اليوم مقابل الجنيه مستوى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار
اليوم في بنك القاهرة
وبلغ سعر الدولار
الأمريكي مقابل الجنيه المصري 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع في بنك القاهرة.
سعر الدولار
اليوم في البنك الأهلي
وسجل سعر الدولار
اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.
سعر الدولار
اليوم في بنك مصر
وسجل سعر الدولار
اليوم في بنك مصر 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.
سعر الدولار
في بنك الإسكندرية
وفي بنك الإسكندرية بلغ سعر شراء الدولار اليوم
مقابل الجنيه 30.85 جنيه، بينما بلغ سعره للبيع 30.95 جنيه.
سعر الدولار
في بنك cib
وحافظ سعر الدولار
اليوم في مصر في البنك التجاري الدولي على أسعاره السابقة عند 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار
اليوم في بنك أبوظبي الإسلامي
وثبت سعر الدولار
اليوم مقابل الجنيه في بنك أبوظبي الإسلامي عند 30.9 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار
اليوم في شركات الصرافة
وحافظ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في شركات الصرافة على مستوى 30.75 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.