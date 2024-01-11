الجمعة 12 يناير 2024
توقيت مصر 00:20 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بعد أنباء عن التعويم.. سعر الدولار اليوم في السوق السوداء

"مش عارفة أنا حامل من مين فيهم".. اعترافات دينا التي جمعت بين زوجها وعشيقها على سرير واحد

تفاصيل صادمة.. محامي يحاول ذبح ابنته وإلقائها من فوق أحد فنادق الهرم

مذيعة "CNN" سارة سيدنر تعلن إصابتها بالسرطان وتنهار من البكاء

"شنقًا وبالرصاص".. عصابة الإكوادور تعدم رجال الشرطة

قتل صديقه وأحرق جثته بالسلام.. نهاية صادمة لعلاقة شاذة بطلها رجل خمسيني

"مش مصدقة".. أول تعليق لـ ملك زاهر على خطوبة شقيقتها

خفض جديد للجنيه.. قرار مرتقب للبنك المركزي بشأن سعر الفائدة

شاهد.. وصلة رقص شعبية لـ نانسي عجرم خلال استقبالها في السعودية

لأول مرة.. أمريكا تسمح بإعدام سجين بغاز النيتروجين

للقضاء على السوق السوداء.. ما السعر المتوقع للدولار في البنوك في 2024؟

IMG-20240110-WA0013
دولار
الخميس، 11-01-2024 08:09 ص


توقع مصرفيون، ارتفاع سعر الدولار إلى نحو 38 و40 جنيها لكل دولار خلال العام الجاري مع عودة مصر ممثلة في البنك المركزي المصري إلى مرونة سعر الصرف والقضاء على السوق الموازي- السوق السوداء لتجارة العملة بشرط توافر حصيلة دولارية كافية لتجنب حدوث انخفاض غير متوقع للجنيه.


وخلال آخر عامين ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه بنحو 96% ليرتفع من 15.76 جنيه في مارس 2022 إلى قرب 31 جنيها حتى خلال تعاملات البنوك اليوم وهو سعر ثابت عليه من مارس 2023 وذلك مع عودة مصر إلى مرونة سعر الصرف بعد الحياد عنها خلال عامي كورونا 2020 و2021.

ورغم تراجع الجنيه رسميا في البنوك ارتفع سعر الدولار في السوق السوداء للمضاربة على العملة إلى 54 و55 جنيها بزيادة بنحو 24 جنيها عن السعر الرسمي في البنوك بسبب ضغوط نقص النقد الأجنبي بعد خروج استثمارات أجنبية غير مباشرة بنحو 22 مليار دولار مع بدء التبعات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية من بداية 2022.
وتتجه مصر إلى مواصلة تبني سياسة مرنة لسعر الصرف لتعزيز مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الصدمات بالتوازي مع التحسن في الحصيلة من النقد الأجنبي بحيث يتم تغطية الفجوة بين سعري الصرف الرسمي وغير الرسمي خلال فترة زمنية محددة من 2024-2030، بحسب وثيقة حكومية صادرة حديثا.

وتأتي هذه الوثيقة الصادرة من مجلس الوزراء بعنوان "ملامحَ التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري خلال الفترة (2024-2030)" والمقرر عرضها على الحوار المجتمعي قبل إقرارها والعمل بها.

وتوقع محمد عبد العال، الخبير المصرفي، أن لا يزيد سعر الدولار عن 38 و40 جنيها كحد أقصى رسميا بالبنوك خلال الربع الثاني بالعام الجاري بشرط الوصول إلى تفاهم مع صندوق النقد الدولي حول المراجعات المعلقة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي ووجود حصيلة من النقد الأجنبي في يد البنك المركزي لا تقل عن 5 و8 مليارات دولار تمكنه من إدارة سعر الصرف.
وفسر تحديده سعر الدولار المتوقع منه مقابل الجنيه خلال العام الجاري إلى اقترابه من تكلفته الحالية على المستودرين من البنوك بنحو 38 جنيها بعد إضافة رسوم وعمولات تدبير الاعتمادات المستندية بهدف الاستيراد وهو ما يساهم في عدم زيادة الأسعار في السوق من الخفض المرتقب حيث كافة السلع الأساسية مسعره عند هذا الحد.
واستبعد بنك جولدمان ساكس العالمي، في تقرير سابق له في يونيو الماضي عودة مصر إلى سعر صرف أكثر مرونة للجنيه مقابل الدولار إلا بعد حصيلة من النقد الأجنبي لا تقل عن 5 مليارات دولار من أجل تحقيق هذا الهدف.

إقرأ ايضا

IMG-20240111-WA0021

بعد أنباء عن التعويم.. سعر الدولار اليوم في السوق السوداء

images

خفض جديد للجنيه.. قرار مرتقب للبنك المركزي بشأن سعر الفائدة

IMG-20240109-WA0012

قفزة غير مسبوقة في سعر الدولار بالسوق السوداء بعد طرح شهادات إدخار بعائد 27%

أخبار متعلقة

IMG-20240109-WA0012

قفزة غير مسبوقة في سعر الدولار بالسوق السوداء بعد طرح شهادات إدخار بعائد 27%

IMG-20240104-WA0032

رغم ثباته بالبنوك.. مفاجأة في سعر الدولار اليوم بالسوق السوداء

IMG-20240103-WA0004

البنوك تعاني نقصًا شديدًا.. كم وصل الدولار اليوم في السوق السوداء؟

IMG-20240102-WA0033

تحرك جديد.. كم سجل سعر الدولار في السوق السوداء اليوم؟

IMG-20240101-WA0007

مفاجأة في سعر الدولار بالسوق السوداء بأول أيام السنة الجديدة

IMG-20231219-WA0013

الدولار يرتفع أكثر بعد قرار البنك المركزي ويسجل هذا الرقم بالسوق السوداء